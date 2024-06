27 Giugno 2024

E’ in corso l’edizione 2024 dell’India Space Congress. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata da Satcom Industry e si tiene a New Dehli, dal 26 al 28 giugno.

L’Italia è tra i partner dell’evento e promuoverà le proposte del sistema industriale nazionale all’interno di un apposito spazio allestito dall’Agenzia ICE.

Il presidente dell’ASI Teodoro Valente, su invito del presidente dell’Indian Space Research Organisation (ISRO) Sreedhara Panicker Somanath, terrà un keynote per illustrare il livello di collaborazione raggiunto tra le due agenzie. Nel corso del congresso sono previsti gli interventi di personalità delle istituzioni italiane e dell’industria.

Sergio Ledda, Attachè Scientifico dell'Ambasciata Italiana a New Delhi, presenterà i programmi scientifici più rilevanti con particolare riferimento alla candidatura italiana per l'Einstein Telescope in Sardegna, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos. Antonietta Baccanari, Direttrice dell'Ufficio ICE Agenzia di New Delhi illustrerà le opportunità di collaborazione con l’india. Infine la parola alle aziende con gli interventi del Managing Director di Leonardo Roberto Domenici, Roberto Simonetti Spallotta Chief Representative Officer India di Elt Group e Francesco Muolo, Elt Group.

La collaborazione spaziale tra Italia e India è uno dei pilastri della partnership strategica tra i due Paesi portata avanti negli ultimi anni nel corso dei diversi incontri tra i due governi.