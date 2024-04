04 Aprile 2024

È tutto racchiuso in questo nome: Aerospace Logistics Technology Engineering Company ovvero Altec. La società con la sua base storica a Torino compie venti anni. Per i festeggiamenti dell’importante traguardo ci saranno a Torino il presidente e il direttore generale dell’ASI, Teodoro Valente e Luca Vincenzo Maria Salamone.

La piccola Houston italiana con sede a corso Marche nel capoluogo piemontese è cresciuta e ha spalancato verso il cosmo e l’universo i suoi servizi e le sue competenze. L’acronimo del nome racconta il suo essere, dalla logistica alla tecnologia più spinta, il supporto a missioni di diversa natura, che l’ha resa una eccellenza consolidata nel panorama aerospaziale italiano e internazionale.

Dalle storiche attività legate alla stazione spaziale internazionale, al training degli astronauti e alle attività relative allo svolgimento in volo degli esperimenti italiani sulla ISS, Altec oggi è il fulcro della raccolta dati per importanti missioni planetarie europee, tra le quali Gaia ed Euclid, ed è sede del centro di controllo (ROCC, Rover Operation Control Center) per il futuro rover europeo che studierà Marte nella missione ESA ExoMars a guida italiana, oltre che del futuro centro di controllo missioni lunari.

Sulla base delle sue peculiarità e capacità, l’ASI l’ha scelta, proprio recentemente, per essere anche sede del Centro di Simulazione e Controllo Missioni Robotiche Lunari. Il Centro fungerà da riferimento per la filiera industriale e della ricerca per la preparazione e la messa in opera delle tecnologie, dei sistemi e degli esperimenti che si vorranno realizzare sulla superficie della Luna. Si tratta di un’infrastruttura destinata al supporto dei progetti di esplorazione e colonizzazione planetaria italiani ed europei dei prossimi anni, che avranno come destinazione finale l'esplorazione del Pianeta Rosso.

Nei suoi venti anni di vita la company ha cambiato pelle anche dal punto di vista sociale fino ad arrivare ad essere una controllata da Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale Italiana. Questo fa di Altec una società privata con capitale pubblico/privato, un modello di business che ha anticipato notevolmente quello che oggi è alla base della New Space Economy: la capacità di integrare l’intervento pubblico con quello privato necessario per affrontare le sfide crescenti che il settore spaziale sta avendo. Pur avendo una struttura privata, i suoi laboratori sono a disposizione della comunità scientifica, delle università e del mondo della ricerca in generale. Un elemento che la rende perno fondamentale della Città dell’aerospazio che sta sorgendo a Torino. Nel tessuto produttivo del settore Altec, quindi, è uno degli attori insostituibili.

Buon compleanno Altec.