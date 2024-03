La puntata numero dieci del podcast dell'ASI è dedicata alla figura del vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 2002

13 Marzo 2024

Stoccolma. Dicembre 2002. Il premio Nobel per la fisica è assegnato a Riccardo Giacconi "Per i contributi pionieristici all’astrofisica, che hanno portato alla scoperta di sorgenti cosmiche di raggi X”. Il mondo della scienza batte le mani, l'Italia esulta. È un nostro connazionale ad aver vinto l'onorificenza più alta, quella che migliaia di studiosi perseguono.

A Roberto Giacconi è dedicata la decima puntata di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

