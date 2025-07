La puntata numero 15 della quarta stagione è dedicata al padre della fisica moderna

02 Luglio 2025

Niels non è stato semplicemente un grandissimo fisico, anzi il padre della fisica moderna e dell'atomo quantistico, ma l'uomo che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del 900 ha interpretato il modello della Big Science, che prevedeva un coordinatore di gruppi di ricerca sempre più numerosi, un manager in grado di gestire finanziamenti per i propri studi e richiedere nuovi fondi in base all’attività svolta.

A Niels Bohr è dedicata la puntata numero quindici della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta "Niels Bohr, l'architetto dell'atomo" su Spreaker.