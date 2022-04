15 Aprile 2022

Il 15 aprile si celebra la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, istituita nel 2018 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Salute, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il contributo dei ricercatori italiani al mondo e l’immagine dell’Italia che produce scienza e innovazione di qualità.

L’Agenzia Spaziale Italiana promuove e valorizza la ricerca come motore per lo sviluppo di nuove competenze scientifiche e tecnologiche. L’ASI si è sempre distinta nella cooperazione bilaterale e multilaterale e fin dalla sua fondazione ha preso parte a numerosi ed importanti progetti internazionali, a beneficio dell’intera filiera spaziale nazionale.

Le continue innovazioni tecnologiche del settore spaziale hanno consentito di sviluppare satelliti in grado di esplorare il Sistema Solare e di scoprire i fenomeni più affascinanti del cosmo. Oggi l’Italia, attraverso l’ASI, è in prima fila in molte delle più emozionanti imprese spaziali. Gli strumenti scientifici progettati e realizzati nel nostro Paese sono presenti su sonde americane ed europee e hanno contribuito alla realizzazione di importanti scoperte.