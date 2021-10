01 Ottobre 2021

Scienza, didattica e intrattenimento approdano per la prima volta in Lombardia al Centro commerciale Curno gestito da Savills. Grazie all’Agenzia Spaziale Italiana, verrà offerta, a tutti gli appassionati di scienza e spazio, un’irripetibile occasione: entrare nel vivo della robotica delle missioni spaziali attualmente in corso. La mostra 'Robot Mania', inaugurata lo scorso anno, mette in relazione la fantascienza dei robot manga degli anni ottanta alla scienza di ASI. Contenuti scientifici approfonditi, che permetteranno ai visitatori di carpire tutti i segreti di questo affascinante e distante mondo che, mai come ora, è sempre più vicino a noi.

Dal 4 al 24 Ottobre, le scuole secondarie del terrotorio saranno convolte in un ‘concorso spaziale’: i visitatori potranno abbinare i pianeti ad una scuola e quella più votata potrà aggiudicarsi un esclusivo webinar con gli esperti ASI.

La mostra è curata dall'agenzia Publievent s.r.l.

