Nell’ambito del progetto ESERO (European Space Education Resource Office) Italia, promosso dall’e dall’e parte della rete europea attiva in 22 paesi, la Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli organizza un evento regionale in Puglia dedicato all’insegnamento delle STEM con lo spazio come contesto pedagogico innovativo e multidisciplinare.

L’incontro, “ESERO Italia… in Puglia” rivolto ai docenti del primo ciclo della regione, si terrà giovedì 29 maggio a Ruvo di Puglia, presso il Teatro Comunale Internazionale, con una durata di circa tre ore a partire dalle 15:30. La partecipazione è gratuita, sarà possibile seguire l’evento anche da remoto, seguendo le indicazioni riportate nel programma in allegato. Le iscrizioni saranno aperte fino al 26 maggio.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere pratiche didattiche basate sull’indagine scientifica e sull’approccio laboratoriale, offrendo strumenti aggiornati, materiali interdisciplinari e risorse gratuite. ESERO Italia mira inoltre a creare una rete di docenti attivi in percorsi formativi innovativi di respiro europeo, per stimolare negli studenti pensiero critico, autonomia e interesse verso le carriere scientifiche e tecnologiche. Lo scorso 17 dicembre il presidente dell’ASI,, e il direttore generale dell’ESA, hanno firmato il Memorandum of Understanding tra l’ASI e l’ESAper ESERO Italiache assicura la prosecuzione del programma, attivo in Italia dal 2018, rafforzando l’impegno congiunto a favore della diffusione delle STEM attraverso lo spazio come strumento educativo.