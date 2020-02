È stata firmata oggi dal Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, una Lettera d’Intenti con l’Agenzia Spaziale Nazionale del Regno del Bahrein (NSSA) sulla cooperazione civile spaziale per scopi pacifici. L’accordo - sottoscritto per il Bahrein dal Ministro degli Esteri, Sheikh Khalid bin Ahmed Ahmed Al-Khalifa - pone le basi per una cooperazione tra le due agenzie nei settori della scienza ed esplorazione spaziale, tecnologia spaziale, osservazione della Terra e progetti educativi e formativi. La sigla è avvenuta nell’ambito della visita ufficiale di due giorni in Italia di una delegazione ufficiale guidata dal Principe ereditario e Primo Ministro del Bahrain. Durante la visita, si sono svolti degli incontri di alto profilo tra la delegazione del paese del Golfo Persico e i principali membri dell’ecosistema italiano dell’innovazione e tra questi anche quelle dedicate alle attività spaziali.