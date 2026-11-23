Dal 24 al 26 novembre preso la sede dell'ASI

23 Novembre 2026

Dal 24 al 26 novembre l'Agenzia Spaziale Italiana ospita l'Exploration Science Workshop 2026, organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'ASI. È la seconda edizione dell'evento, dopo quella del 2024 a Varsavia.

Ad aprire i lavori saranno l'Amb. Mario Cospito, commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana e il direttore della direzione Scienza e Innovazione, Mario Cosmo. A seguire è previsto l'intervento di Raffaele Mugnuolo, responsabile del settore esplorazione e infrastrutture orbitanti sulle principali iniziative sull’esplorazione dell’ASI.

Per tre giorni scienziati, delegazioni degli Stati membri dell'ESA e partner industriali si confronteranno sull'esplorazione umana e robotica. Faranno il punto sui risultati raggiunti e sulle attività in corso, e raccoglieranno le raccomandazioni della comunità scientifica per le future linee di ricerca.

Al centro del workshop c'è l'aggiornamento della strategia ESA Explore2040, nei suoi aspetti scientifici e programmatici. Seguirà la presentazione dei risultati delle attività di Exploration Science in orbita bassa terrestre (LEO), sulla Luna e su Marte. Infine si discuterà delle priorità e delle opportunità di ricerca per i prossimi anni.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani. Dieci ricercatori a inizio carriera, provenienti da università e centri di ricerca europei, sono stati selezionati per presentare i loro progetti con un breve pitch e un poster.

Le informazioni sull'evento sono disponibili qui.

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