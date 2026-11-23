Dal 24 al 26 novembre l'Agenzia Spaziale Italiana ospita l'Exploration Science Workshop 2026, organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'ASI. È la seconda edizione dell'evento, dopo quella del 2024 a Varsavia.
Ad aprire i lavori saranno l'Amb. Mario Cospito, commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana e il direttore della direzione Scienza e Innovazione, Mario Cosmo. A seguire è previsto l'intervento di Raffaele Mugnuolo, responsabile del settore esplorazione e infrastrutture orbitanti sulle principali iniziative sull’esplorazione dell’ASI.
Per tre giorni scienziati, delegazioni degli Stati membri dell'ESA e partner industriali si confronteranno sull'esplorazione umana e robotica. Faranno il punto sui risultati raggiunti e sulle attività in corso, e raccoglieranno le raccomandazioni della comunità scientifica per le future linee di ricerca.
Al centro del workshop c'è l'aggiornamento della strategia ESA Explore2040, nei suoi aspetti scientifici e programmatici. Seguirà la presentazione dei risultati delle attività di Exploration Science in orbita bassa terrestre (LEO), sulla Luna e su Marte. Infine si discuterà delle priorità e delle opportunità di ricerca per i prossimi anni.
Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani. Dieci ricercatori a inizio carriera, provenienti da università e centri di ricerca europei, sono stati selezionati per presentare i loro progetti con un breve pitch e un poster.
Le informazioni sull'evento sono disponibili qui.