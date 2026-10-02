In orbita il terzo batch di otto satelliti realizzati da OHB Italia

02 Ottobre 2026

Il lancio del terzo e ultimo batch di otto satelliti segna il completamento della costellazione Eaglet II di IRIDE. Il lancio è avvenuto alle ore 20.32 CEST dalla Vandenberg Space Force Base in California, a bordo della missione condivisa Transporter-18 di SpaceX.

IRIDE è l'infrastruttura nazionale per l'Osservazione della Terra, di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), realizzata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), integrato dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Il programma è sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con il supporto di ASI ed integra costellazioni satellitari, infrastrutture di terra e servizi digitali per trasformare i dati di Osservazione della Terra in servizi geospaziali operativi a supporto delle istituzioni, della pubblica amministrazione, della ricerca e dello sviluppo economico del Paese. Al completamento della fase di sviluppo e validazione, la responsabilità operativa del sistema è progressivamente trasferita ad ASI, che ne cura la gestione operativa e l’evoluzione.

Con questo nuovo lancio, la costellazione Eaglet II raggiunge la configurazione finale prevista di 24 satelliti, a meno di dodici mesi dal primo lift-off del 2025. Questi si aggiungono agli altri 15 della costellazione HEO di IRIDE, portando il totale dei satelliti in orbita a 39.

La costellazione Eaglet II è progettata, integrata, testata e operata da OHB Italia. La sede romana dell’azienda ospita anche il relativo Mission Control Center, che dopo le operazioni di separazione, ha acquisito il segnale dall’orbita e ha dato avvio alle attività di messa in opera.

I satelliti Eaglet II rappresentano una nuova generazione di piattaforme compatte per l’Osservazione della Terra. Con una massa totale di circa 25 kg, i minisatelliti imbarcano sensori ottici per l’acquisizione di immagini RGB e integrano capacità di ricezione e ritrasmissione dei segnali AIS per il tracciamento delle navi, contribuendo alle applicazioni di sorveglianza e sicurezza marittima.

I dati della costellazione concorrono alla realizzazione di servizi per il monitoraggio ambientale, la gestione delle emergenze e il supporto alla Protezione Civile, il controllo delle infrastrutture critiche, la tutela del territorio e delle coste e lo sviluppo di applicazioni commerciali.

Simonetta Cheli, Direttrice dei programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Capo del centro di ESA/ESRIN, ha dichiarato:

“Il lancio di questi otto satelliti completa il dispiegamento in orbita della costellazione Eaglet II di IRIDE segnando un nuovo importante traguardo per l’intero programma. Con questo risultato, IRIDE, il programma di Osservazione della Terra che l’ESA sviluppa per il Governo italiano, raggiunge un totale di 39 satelliti in orbita, proseguendo il piano di lancio delle costellazioni avviato nel 2025 e ampliando le capacità del sistema. Questo traguardo è stato raggiunto con diversi mesi di anticipo rispetto alle scadenze del PNRR. Il dispiegamento del sistema proseguirà con ulteriori lanci nei prossimi mesi dei satelliti NIMBUS-SAR e HEO e poi delle altre costellazioni previste, sviluppate da diversi attori industriali, rafforzando ulteriormente le capacità complessive del programma e le competenze dell’industria italiana nel settore dell’Osservazione della Terra.”

Il Commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Amb. Mario Cospito ha commentato:

“Il lancio di oggi è una ulteriore dimostrazione delle capacità del nostro sistema industriale, frutto di una sinergia strategica e completa che il settore italiano dello spazio sa esprimere. Si perfeziona questa parte di costellazione rispettando, anzi talvolta anticipando, il cronoprogramma di sviluppo dettato dai fondi del PNRR. Grazie ai nuovi satelliti, il programma IRIDE sarà ancora più performante nel dare informazioni satellitari all’avanguardia nel settore dell’osservazione della Terra, contribuendo a fornirci dati per lo studio dei cambiamenti climatici in corso e per la protezione del nostro Pianeta. IRIDE nasce grazie all'impegno del Governo italiano, è una infrastruttura del valore al servizio delle decisioni pubbliche, della sicurezza, della tutela del territorio, della sostenibilità ambientale e della competitività dell’Italia."

Roberto Aceti, Managing Director di OHB Italia, ha affermato:

“Il dispiegamento completo della costellazione Eaglet II rappresenta un risultato di straordinaria importanza per OHB Italia ed anche un motivo di profonda soddisfazione per tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Portare in orbita ventiquattro satelliti interamente progettati, integrati e testati dalla nostra Azienda in meno di un anno significa aver trasformato un progetto ambizioso in un sistema spaziale completo ed operativo. Questo risultato dimostra la solidità delle nostre competenze tecnologico-industriali e la capacità di OHB Italia di gestire l’intero iter di sviluppo di una costellazione: dall’implementazione delle piattaforme alle operazioni in orbita attraverso il nostro Centro di Controllo di Roma. Tutto ciò rappresenta il punto d’arrivo di un percorso complesso, reso possibile dalla professionalità e dalla dedizione dei nostri team e dal contributo dell’intera rete di partner e subcontractor che ci ha affiancato durante tutte le fasi del programma. Eaglet II costituisce una delle realizzazioni più ambiziose di OHB Italia nel campo dell’Osservazione della Terra, visti anche i ristretti tempi di ingegnerizzazione e realizzazione, e allo stesso tempo, di un impegno concreto verso il nostro sistema-Paese grazie a servizi geospaziali operativi altamente avanzati.”