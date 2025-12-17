Membro della Royal Society inglese, nel 2013 vinse il premio Nobel insieme a Francis Englert

Dobbiamo a Peter Higgs, fisico nato in Inghilterra nel 1929, la scoperta di una particella entrata nella storia non solo della scienza ma perfino della cultura contemporanea. Qualcuno l'ha definita la particella di Dio, ma Higgs che era ateo ha sempre preferito non chiamare in ballo la religione, soprattutto per rispetto dei credenti.

Il fisico si laureò presso il King's College di Londra, fu poi titolare della cattedra di fisica teorica all'Università di Edimburgo, diventando professore emerito nel 1996. Membro della Royal Society inglese, nel 2013 vinse il premio Nobel insieme a Francis Englert. La motivazione: aver teorizzato l'esistenza del bosone (appunto) di Higgs, la sfuggente particella subatomica che gli scienziati inseguivano da mezzo secolo.

A Peter Higgs è dedicata la puntata numero ventidue della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

