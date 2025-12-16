'L'AI nello spazio' disponibile su AsiTv, YouTube e sui canali social dell'Agenzia

16 Dicembre 2025

L’intelligenza artificiale non è solo Chat GPT. È uno strumento strategico che sta trasformando lo Spazio, oltre che la Terra. È questo il tema del quinto episodio de ' Lo Spazio In Tasca ', la nuova miniserie ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Utilizziamo l'AI nella progettazione delle missioni per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e abilitare nuove capacità. Sviluppiamo sistemi di calcolo per effettuare operazioni autonome avanzate, in orbita bassa e nello Spazio profondo, dove non si può comunicare in tempo reale. Grazie all'AI possiamo tracciare i detriti spaziali e gli asteroidi pericolosi, possiamo analizzare le loro caratteristiche e prevederne il comportamento. In questo modo, riduciamo i rischi di collisione, favoriamo la sostenibilità delle attività spaziali e la sicurezza planetaria.

L'AI sarà un ausilio importante anche per il monitoraggio della salute degli astronauti durante le missioni spaziali future. Ma uno degli utilizzi più vicini a noi è l'elaborazione dei cosiddetti Big Data, cioè raccolte di dati enormi e complessi che richiedono tecnologie avanzate per essere processati e analizzati. Lo scopo? Estrarre informazioni di valore per supportare le decisioni strategiche e sviluppare soluzioni innovative.

Infatti, grazie all'AI possiamo processare centinaia di migliaia di immagini prodotte dai satelliti di osservazione della Terra e trarre informazioni utili per la tutela del pianeta, per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e per la gestione di emergenze e disastri ambientali. Come ogni grande innovazione, anche l’AI va però usata con responsabilità: servono sicurezza, etica e cooperazione internazionale.

Perché l’AI sarà un nuovo “carburante” per lo spazio. Ma la rotta… quella dobbiamo continuare a tracciarla noi.

Guarda e scarica l'episodio 5 "L'AI nello spazio"

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Guarda e scarica l'episodio 4 '“Quanto Spazio c’è nella tua giornata"?

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Guarda e scarica l'episodio 3 'L'Italia nel Sistema Solare'

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Guarda e scarica l'episodio 2 'Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?'

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Guarda e scarica l'episodio 1 'E se si spegnessero i satelliti?'

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Se vuoi approfondire gli episodi de "Lo Spazio in Tasca":

Episodio 1: “E se si spegnessero i satelliti?” - 21 ottobre

Episodio 2: “Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?” - 4 novembre

Episodio 3: “L’Italia nel Sistema Solare” - 18 novembre

Episodio 4: “Quanto Spazio c’è nella tua giornata?” - 2 dicembre

Episodio 5: “L’AI nello Spazio” - 16 dicembre