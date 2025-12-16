L’intelligenza artificiale non è solo Chat GPT. È uno strumento strategico che sta trasformando lo Spazio, oltre che la Terra. È questo il tema del quinto episodio de 'Lo Spazio In Tasca', la nuova miniserie ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Utilizziamo l'AI nella progettazione delle missioni per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e abilitare nuove capacità. Sviluppiamo sistemi di calcolo per effettuare operazioni autonome avanzate, in orbita bassa e nello Spazio profondo, dove non si può comunicare in tempo reale. Grazie all'AI possiamo tracciare i detriti spaziali e gli asteroidi pericolosi, possiamo analizzare le loro caratteristiche e prevederne il comportamento. In questo modo, riduciamo i rischi di collisione, favoriamo la sostenibilità delle attività spaziali e la sicurezza planetaria.
L'AI sarà un ausilio importante anche per il monitoraggio della salute degli astronauti durante le missioni spaziali future. Ma uno degli utilizzi più vicini a noi è l'elaborazione dei cosiddetti Big Data, cioè raccolte di dati enormi e complessi che richiedono tecnologie avanzate per essere processati e analizzati. Lo scopo? Estrarre informazioni di valore per supportare le decisioni strategiche e sviluppare soluzioni innovative.
Infatti, grazie all'AI possiamo processare centinaia di migliaia di immagini prodotte dai satelliti di osservazione della Terra e trarre informazioni utili per la tutela del pianeta, per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e per la gestione di emergenze e disastri ambientali. Come ogni grande innovazione, anche l’AI va però usata con responsabilità: servono sicurezza, etica e cooperazione internazionale.
Perché l’AI sarà un nuovo “carburante” per lo spazio. Ma la rotta… quella dobbiamo continuare a tracciarla noi.
