'L'AI nello spazio' disponibile su AsiTv, YouTube e sui canali social dell'Agenzia

16 Dicembre 2025

L’intelligenza artificiale non è solo Chat GPT. È uno strumento strategico che sta trasformando lo Spazio, oltre che la Terra. È questo il tema del quinto episodio de 'Lo Spazio In Tasca', la nuova miniserie ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Utilizziamo l'AI nella progettazione delle missioni per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e abilitare nuove capacità.  Sviluppiamo sistemi di calcolo per effettuare operazioni autonome avanzate, in orbita bassa e nello Spazio profondo, dove non si può comunicare in tempo reale. Grazie all'AI possiamo tracciare i detriti spaziali e gli asteroidi pericolosi, possiamo analizzare le loro caratteristiche e prevederne il comportamento. In questo modo, riduciamo i rischi di collisione, favoriamo la sostenibilità delle attività spaziali e la sicurezza planetaria.

L'AI sarà un ausilio importante anche per il monitoraggio della salute degli astronauti durante le missioni spaziali future. Ma uno degli utilizzi più vicini a noi è l'elaborazione dei cosiddetti Big Data, cioè raccolte di dati enormi e complessi che richiedono tecnologie avanzate per essere processati e analizzati. Lo scopo? Estrarre informazioni di valore per supportare le decisioni strategiche e sviluppare soluzioni innovative.

Infatti, grazie all'AI possiamo processare centinaia di migliaia di immagini prodotte dai satelliti di osservazione della Terra e trarre informazioni utili per la tutela del pianeta, per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e per la gestione di emergenze e disastri ambientali. Come ogni grande innovazione, anche l’AI va però usata con responsabilità: servono sicurezza, etica e cooperazione internazionale.

Perché l’AI sarà un nuovo “carburante” per lo spazio. Ma la rotta… quella dobbiamo continuare a tracciarla noi.

 

Guarda e scarica l'episodio 5 "L'AI nello spazio"

Guarda e scarica l'episodio 4 '“Quanto Spazio c’è nella tua giornata"?

Guarda e scarica l'episodio 3 'L'Italia nel Sistema Solare'

Guarda e scarica l'episodio 2 'Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?'

Guarda e scarica l'episodio 1 'E se si spegnessero i satelliti?'

 

Se vuoi approfondire gli episodi de "Lo Spazio in Tasca":

Episodio 1: E se si spegnessero i satelliti? - 21 ottobre

Episodio 2: Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?” - 4 novembre

Episodio 3: “L’Italia nel Sistema Solare” - 18 novembre

Episodio 4: “Quanto Spazio c’è nella tua giornata?” - 2 dicembre

Episodio 5: “L’AI nello Spazio - 16 dicembre

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2025

Al via la settima edizione del New Space Economy Expoforum ‣

Dal titolo: “Shaping the Future of Space – the Future is not what it used to be” è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e con la partecipazione di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma MORE...

MARTEDÌ 09 DICEMBRE 2025

L’economia dello spazio in italia: variabili core del conto tematico e performance delle imprese space-related ‣

L’incontro rientra in un progetto di ricerca realizzato in collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Statistica e l’Agenzia Spaziale Italiana MORE...

GIOVEDÌ 04 DICEMBRE 2025

“Ah sì?”, è in onda il primo spot tv dell’Agenzia Spaziale Italiana ‣

Realizzato nell’ambito delle campagne di comunicazione istituzionale del Governo, lo spot è in onda dal 9 al 16 dicembre 2025 sulle reti RAI tv e radio MORE...

MERCOLEDÌ 03 DICEMBRE 2025

Georges Lemaître, il sacerdote che scoprì il Big Bang ‣

La puntata numero ventuno della quarta stagione è dedicata alla figura del fisico e astronomo MORE...