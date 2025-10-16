Cinque episodi per narrare in modo chiaro e coinvolgente l’impatto dello Spazio nella nostra vita quotidiana. Online dal 21 ottobre su ASITV, YouTube e sui canali social dell’Agenzia

16 Ottobre 2025

Lo Spazio atterra sulla Terra. Il 21 ottobre debutta "Lo Spazio in Tasca", la nuova miniserie online ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Un viaggio in 5 episodi per spiegare in modo semplice e diretto come lo Spazio influenzi ogni giorno la nostra vita. Dalle tecnologie più avanzate alle applicazioni quotidiane, "Lo Spazio in Tasca" accompagna il pubblico alla scoperta delle connessioni tra orbite, satelliti, missioni e intelligenza artificiale, rivelando quanto il nostro presente e futuro dipendano dall’esplorazione spaziale.

La prima puntata, "E se si spegnessero i satelliti?" sarà online dal 21 ottobre su ASITV, YouTube e sui canali social dell’Agenzia. Le puntate successive usciranno ogni due settimane e offriranno nuove prospettive e curiosità sullo Spazio e sulle sue ricadute sulla Terra. La miniserie si concluderà il 16 dicembre, per la Giornata Nazionale dello Spazio.

Un’occasione unica per avvicinarsi allo Spazio da un nuovo punto di vista: quello di chi lo vive, lo studia e lo rende parte della nostra quotidianità.

Guarda e scarica il trailer

Segui gli aggiornamenti in anteprima sul canale Instagram

Tutti gli episodi di "Lo Spazio in Tasca":

Episodio 1: “E se si spegnessero i satelliti?” - 21 ottobre

Episodio 2: “Chi si prende cura di satelliti e astronavi dello spazio?” - 4 novembre

Episodio 3: “L’Italia nel Sistema Solare” - 18 novembre

· Episodio 4: “Quanto Spazio c’è nella tua giornata?” - 2 dicembre

· Episodio 5: “L’AI nello Spazio” - 16 dicembre