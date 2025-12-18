Collana editoriale a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI

"Orizzonti" è una collana editoriale dedicata ad approfondimenti su argomenti di rilievo del settore spazio a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana.

L’esplorazione lunare rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della storia dell’umanità, in cui scienza, tecnologia e geopolitica si sono intersecate, con importanti ricadute sulla civiltà contemporanea. Questo primo dei tre volumi che compongono la monografia sul tema della “Esplorazione lunare” si propone di tracciare un percorso che parte dalle antiche osservazioni fino alle moderne missioni spaziali, ripercorrendone le tappe principali, per poi analizzare gli obiettivi dell’esplorazione lunare futura, ponendo l’accento sull’importanza strategica e sulle potenzialità economiche e scientifiche di una presenza umana sostenibile.

"Orizzonti" è disponibile sia in formato digitale che cartaceo.