Collana editoriale a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI

18 Dicembre 2025

"Orizzonti" è una collana editoriale dedicata ad approfondimenti su argomenti di rilievo del settore spazio a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana.

L’esplorazione lunare rappresenta uno dei capitoli più affascinanti della storia dell’umanità, in cui scienza, tecnologia e geopolitica si sono intersecate, con importanti ricadute sulla civiltà contemporanea. Questo primo dei tre volumi che compongono la monografia sul tema della “Esplorazione lunare” si propone di tracciare un percorso che parte dalle antiche osservazioni fino alle moderne missioni spaziali, ripercorrendone le tappe principali, per poi analizzare gli obiettivi dell’esplorazione lunare futura, ponendo l’accento sull’importanza strategica e sulle potenzialità economiche e scientifiche di una presenza umana sostenibile.

"Orizzonti" è disponibile sia in formato digitale che cartaceo.

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

Ecco il concept della prima mascotte dell’Agenzia Spaziale Italiana ‣

La premiazione del concorso è avvenuta in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio MORE...

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025

Giornata Nazionale dello Spazio 2025: l’ASI apre le porte alle scuole ‣

Il 16 dicembre MORE...

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025

Leonardo e Telespazio lanciano la settima edizione del #T-TeC Technology Contest ‣

L'Agenzia Spaziale Italiana patrocina l'iniziativa MORE...

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025

Firmato accordo tra tra ASI e Commissari Straordinari di Taranto e Terra dei Fuochi ‣

Al via l'Intesa Strategica tra Agenzia Spaziale Italiana e Commissari Straordinari di Taranto e Terra dei Fuochi per l’utilizzo delle tecnologie spaziali al servizio delle aree a più alta criticità ambientale del Paese  MORE...