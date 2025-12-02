Prossima data di scadenza per la presentazione delle proposte: 31 dicembre 2025

02 Dicembre 2025

La Concurrent Engineering Facility (CEF) è un’infrastruttura ASI costituita per l’esecuzione di complesse attività di design, utilizzando un approccio concorrenziale, un team multidisciplinare e un’architettura HW/SW dedicata. Tramite la CEF è possibile effettuare studi di fattibilità (Fase 0/A) di missioni complesse in tempi brevi, mediante un totale di 8 sessioni di lavoro dedicate, durante le quali i componenti del team lavorano in parallelo ed utilizzano dei tool appositamente pensati per consentire loro un continuo scambio di informazioni e dati.

In tale contesto, l’ASI mette a disposizione la propria CEF ed i propri specialisti (con fini di supporto, consulenza, tutoraggio, ecc.), per permettere a terze parti (Enti, Centri di Ricerca, Università) di proporre ed effettuare studi di design di vario tipo e con differenti finalità.

A tal fine l’ASI ha aperto una call permanente, con valutazione periodica (ogni 4 mesi), per la presentazione di proposte di studio da effettuare all’interno della propria CEF.

La prossima data di scadenza per la presentazione delle proposte sarà il 31 dicembre 2025. 

La pagina della call è consultabile a questo link

 

