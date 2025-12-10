Si è inaugurata questa mattina, presso la Fiera di Roma, la settima edizione del New Space Economy Expoforum, dal titolo: “Shaping the Future of Space – the Future is not what it used to be”.
L’evento, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e con la partecipazione di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, si terrà dal 10 al 12 dicembre.
Il Forum sarà un momento chiave di incontro tra istituzioni, ricerca e industria, e servirà tra l’altro a rafforzare l’ecosistema spaziale nazionale promuovendo l’integrazione con i programmi europei, in un momento cruciale per il futuro dell’intero settore. L’edizione 2025 si concentrerà sulla formazione e sull’innovazione, con iniziative dedicate ai giovani e alle nuove competenze.
L'Agenzia Spaziale Italiana prenderà parte all'evento con i seguenti interventi:
· 10 dicembre ore 14.30 - Francesca Pieralice, Telecomunicazione e navigazione, - 'Evolution of next generation satcom system: future challenges and market opportunities'
· 10 dicembre ore 16.10 - Danilo Rubini, Direzione Affari Internazionali, - Results of ESA CM2025 / Next EU MFF (2028–34)
· 10 dicembre ore 17.00- Gabriele Mascetti, responsabile coordinamento scientifico, responsabile Volo umano, - 'What will the next space exploration bring to the space community'
· 11 dicembre ore 11.10 - Matteo Coletta, ufficio coordinamento strategico - 'Space thematic account to assess space economy'
· 11 dicembre ore 12.00 - Augusto Cramarossa, responsabile ufficio coordinamento strategico, Enrico Cavallini, responsabile trasporto spaziale, infrastrutture e sistemi in orbita - 'Access to space new trends and evolution'.
· 11 dicembre ore 12.50 - Alessandro Preti, direttore risorse umane - 'Space human capital: forging the new professionals'.
· 11 dicembre ore 14.30 - Maria Libera Battagliere, program manager coordinator, - 'Space & blue economy: synergies and new opportunities'.
· 11 dicembre ore 15.20 - Marco Di Clemente, responsabile sviluppi tecnologici e progettazione spaziale - 'New space technologies in the ai–quantum era'
· 12 dicembre ore 10.20 - Micol Bellucci, project manager - 'Living and surviving in space: 'health, sustainability and biosystems beyond earth in the era of the new space economy'.
· 12 dicembre ore 11.10 - Francesco Longo, responsabile osservazione della Terra, - 'Earth observation: emerging trends and evolutions'.
· 12 dicembre ore 12.00 - Silvia Natalucci, responsabile EO Mission Management e Simona Zoffoli, responsabile EO Downstream - 'Iride constellation: a new opportunity in the earth observation market'.
L’Agenzia Spaziale Italiana, inoltre, parteciperà all’evento con un proprio stand istituzionale, situato al Padiglione 9 – Stand C6/D5. Lo spazio espositivo presenta le principali iniziative dell’Agenzia a supporto della New Space Economy, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, sostenere la crescita delle imprese e favorire l’internazionalizzazione del settore spaziale italiano, in coerenza con la missione e gli indirizzi strategici dell’Ente.
