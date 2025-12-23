Disponibile il video su AsiTV

23 Dicembre 2025

Il 2025 è stato un anno di sfide, risultati e nuove traiettorie.

Un anno che ha visto l’Italia spaziale protagonista di missioni sfidanti, collaborazioni internazionali e importanti innovazioni.

Traguardi significativi, raggiunti grazie alla passione e all’eccellenza di donne e uomini che hanno saputo guardare oltre.

Rivivi con noi alcuni dei momenti più significativi di questo straordinario anno nello spazio, con l’augurio di continuare a puntare lontano, verso nuovi orizzonti da esplorare e sfide da vincere.

Guarda il video highlights su AsiTV

Guarda il primo spot TV dell'Agenzia Spaziale Italiana

Scarica il calendario

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025

L’esplorazione lunare al centro del nuovo numero di “Orizzonti” ‣

Collana editoriale a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI MORE...

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

Ecco il concept della prima mascotte dell’Agenzia Spaziale Italiana ‣

La premiazione del concorso è avvenuta in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio MORE...

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025

Giornata Nazionale dello Spazio 2025: l’ASI apre le porte alle scuole ‣

Il 16 dicembre MORE...

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025

Leonardo e Telespazio lanciano la settima edizione del #T-TeC Technology Contest ‣

L'Agenzia Spaziale Italiana patrocina l'iniziativa MORE...