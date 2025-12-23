Disponibile il video su AsiTV

23 Dicembre 2025

Il 2025 è stato un anno di sfide, risultati e nuove traiettorie.

Un anno che ha visto l’Italia spaziale protagonista di missioni sfidanti, collaborazioni internazionali e importanti innovazioni.

Traguardi significativi, raggiunti grazie alla passione e all’eccellenza di donne e uomini che hanno saputo guardare oltre.

Rivivi con noi alcuni dei momenti più significativi di questo straordinario anno nello spazio, con l’augurio di continuare a puntare lontano, verso nuovi orizzonti da esplorare e sfide da vincere.

Guarda il video highlights su AsiTV

Guarda il primo spot TV dell'Agenzia Spaziale Italiana

Scarica il calendario