Il 2025 è stato un anno di sfide, risultati e nuove traiettorie.
Un anno che ha visto l’Italia spaziale protagonista di missioni sfidanti, collaborazioni internazionali e importanti innovazioni.
Traguardi significativi, raggiunti grazie alla passione e all’eccellenza di donne e uomini che hanno saputo guardare oltre.
Rivivi con noi alcuni dei momenti più significativi di questo straordinario anno nello spazio, con l’augurio di continuare a puntare lontano, verso nuovi orizzonti da esplorare e sfide da vincere.
Guarda il video highlights su AsiTV
Guarda il primo spot TV dell'Agenzia Spaziale Italiana
Scarica il calendario