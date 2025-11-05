La puntata numero diciannove del podcast dell'ASI è dedicata alla figura dell'astronoma statunitense

05 Novembre 2025

Ostinata, brillante, intelligente e determinata Vera Cooper Rubin non ha mai ascoltato i pareri di chi le sconsigliava di intraprendere la carriera scientifica, come il suo professordi fisica di liceo che bocciò l'idea della giovane di iscriversi all'università per studiare astronomia. Vera amava il cielo - "non c'era niente di così interessante come guardare le stelle", confessò - e sin da bambina si appassionò ai misteri dell'universo costruendo con l'aiuto del padre un piccolo telescopio quando aveva solo 14 anni.

A Vera Rubin è dedicata la diciannovesima puntata di  Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta "Vera Cooper Rubin, la signora della Materia Oscura" su Spreaker.

