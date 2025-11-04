Il 16 dicembre dalle ore 10:00

04 Novembre 2025

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021 per sensibilizzare e informare sui benefici delle attività spaziali nella vita quotidiana e sul ruolo strategico del nostro Paese nel settore, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è lieta di invitare studentesse, studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado a un evento speciale pensato per avvicinare le giovani generazioni al mondo dello Spazio e promuovere l’interesse per le materie STEM.

L’appuntamento è per martedì 16 dicembre 2025, dalle ore 10:00, presso la sede ASI di Roma Tor Vergata. Una mattinata ricca di attività, incontri e scoperte per coinvolgere le nuove generazioni, promuovere la cultura scientifica e far conoscere da vicino il mondo dello Spazio attraverso esperienze interattive, divulgazione scientifica e momenti di intrattenimento pensati per stimolare curiosità e partecipazione.

In occasione dell’evento, sarà possibile partecipare a una visita guidata in anteprima alla mostra Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso. La visita si terrà dalle ore 8:30 alle ore 9:50, alla presenza dell’ideatrice della mostra, offrendo un’esperienza immersiva e approfondita.

Per accedere alla mostra è necessario registrarsi tramite il link dedicato, selezionando l’orario di visita preferito. Le prenotazioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto per ciascun turno.

La giornata prevede:

· La registrazione di un podcast in formato intervista, condotto dall’influencer Jakidale, con i seguenti ospiti:

Vincenzo Pulcino, Ufficio Osservazione della Terra – ASI

Andrea Moccia, Fondatore e Direttore Editoriale di Geopop

Il podcast sarà registrato in diretta, rielaborato e successivamente pubblicato sotto forma di contenuti video sui canali ufficiali di ASI e su quelli dell’influencer Jakidale.

La finale di SumoScience Space! Una sfida all’ultimo voto tra due esperti che hanno trasformato la passione per lo spazio in una vera e propria professione. Durante l’“intervista doppia”, potrai ascoltare le loro storie, porre domande in diretta e – alla fine – decidere chi dei due ti avrà conquistato di più con il suo racconto. Un’occasione imperdibile per studenti e insegnanti che vogliono esplorare nuove rotte tra scienza, creatività e futuro.

La premiazione del concorso di idee per l’individuazione di un concept a cui poter ispirare la prima Mascotte dell’ASI.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming al seguente link

Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 24 novembre, compilando il modulo disponibile al seguente link.

N.B.: Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento posti.

Non saranno prese in considerazione richieste prive della lettura, comprensione e conferma dell’Informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e dichiarazioni liberatorie o mancanti di informazioni relative ai contatti del richiedente.