L'iniziativa nasce dall'accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Organizzazione Internazionale Italo Latina Americana

19 Novembre 2025

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Organizzazione Internazionale Italo Latina Americana (IILA) inaugurano oggi il primo corso del ciclo di alta formazione spaziale destinato alla regione dell'America Latina e dei Caraibi. L'iniziativa, resa possibile grazie all’Accordo firmato da ASI e IILA nel 2025, mira a rafforzare le competenze istituzionali locali e a sostenere concretamente il processo di consolidamento dell'Agenzia Spaziale Latino Americana (ALCE). Il progetto si inserisce nel più ampio programma di Space Education e Capacity-building, concepito per formare profili altamente qualificati in grado di gestire le sfide dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile nella regione.

Il corso inaugurale, intitolato "Politiche Spaziali e Governance ", si svolge on-line a partire da oggi fino al 28 novembre 2025. La formazione, aperta a tutti ai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi membri dell’IILA, si rivolge a una platea selezionata di funzionari governativi, operatori politici e giovani professionisti del settore, che saranno guidati da un corpo docente di caratura internazionale. Tra i docenti ci sono esperti provenienti da tutto il mondo, affiancati da esperti e specialisti dell'ASI, pronti a portare in aula le proprie esperienze. Il programma didattico è strutturato per offrire una visione completa dell'evoluzione delle attività spaziali, spaziando dalla Old alla New Space, con un punto focale sull'analisi comparata della governance. Verranno infatti esaminati nel dettaglio i modelli, le strutture e le dinamiche delle principali organizzazioni spaziali regionali, tra cui l’Agenzia Spaziale Africana (AfSA), ALCE, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Unione Europea.

L'impegno dell'ASI non si ferma qui, ma proseguirà a febbraio con il lancio del secondo modulo focalizzato su Space economy e imprenditoria. Il ciclo di Space Education culminerà, infine, con un corso in presenza dedicato all'Osservazione della Terra che si terrà in Argentina; quest'ultima tappa sarà resa possibile anche grazie alla storica collaborazione tra l'ASI e l'Istituto di Alti Studi Spaziali, Mario Gulich, di CONAE, che ospiterà le lezioni, confermando il valore di una partnership di lunga data, il cui grosso progetto congiunto è il sistema SIASGE (costellazioni COSMO-SkyMed e SAOCOM)

Questa articolata offerta formativa conferma il ruolo dell'ASI come partner di riferimento istituzionale per i Paesi latinoamericani e caraibici, in linea con gli Indirizzi del governo in campo spaziale e aerospaziali.