La presidenza della IAF è stata assunta Gabriella Arrigo, Direttore degli Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana

06 Ottobre 2025

Dopo 74 anni dalla fondazione dell’International Astronautical Federation (IAF), un’italiana, la Dott.ssa Gabriella Arrigo, Direttore degli Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), durante lo IAC 2025 a Sydney ha assunto la Presidenza della Federazione per il prossimo triennio.

La IAF riunisce oggi 804 membri tra agenzie spaziali, industrie, università, musei e numerose altre istituzioni pubbliche e private provenienti da 82 Paesi, rappresentando la più ampia e articolata rete mondiale del settore spaziale.

Il motto scelto dalla nuova Presidente, “Back to the origins to discover the future”, richiama la storia e la missione originaria della Federazione, nata nel 1951, durante la Guerra Fredda, per favorire il dialogo tra le comunità scientifiche dei due blocchi contrapposti. Come sottolinea la Dott.ssa Arrigo, oggi i blocchi sono più di due, e tornare alle origini significa riaffermare il valore universale della cooperazione spaziale internazionale a fini pacifici, tra tutte le nazioni, le generazioni e i membri, al di là delle differenze tecnologiche, politiche ed economiche.

Tra le priorità del suo mandato figura anche il rilancio della natura statutaria della IAF, che non è un’organizzazione intergovernativa con procedure e governance rigide, ma un’associazione internazionale. Tale carattere, fondato su flessibilità e inclusività, consente alla Federazione di interagire e collaborare in contesti in cui le organizzazioni intergovernative non possono operare.