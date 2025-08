L'ultima puntata di questa stagione è dedicata all'astrofisico che ha rivoluzionato l'astronomia

04 Agosto 2025

Tra i padri e le madri della scienza di questa serie di Su la Testa, non poteva mancare Edwin Powell Hubble l'astrofisico che nel Novecento fu in grado di rivoluzionare l’astronomia e la conoscenza dell’Universo, alla stessa stregua di quanto fecero Copernico e Galileo tra il 1500 e il 1600.

Edwin Hubble è il protagonista della diciassettesima puntata di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

