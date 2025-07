Scadenza: 1 ottobre 2025

16 Luglio 2025

Sono aperti due bandi paralleli per la presentazione di manifestazioni di interesse per raccogliere esperimenti che potrebbero essere presi in considerazione per azioni IOD/IOV che riguardano l'aggregazione, se necessaria e i servizi di lancio e le operazioni. Le candidature sono aperte per:

· Esperimenti IOD/IOV che necessitano di aggregazione

· Satelliti IOD/IOV pronti al volo

Per ulteriori informazioni consultare il sito

Scadenza candidature multiple - prossima scadenza 1 ottobre 2025

Le domande devono essere inviate a: DEFIS-IOD-IOV@ec.europa.eu

La registrazione dell’interesse non comporta alcun obbligo di partecipazione.