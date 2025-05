La puntata numero tredici della quarta stagione è dedicata alla figura di Mileva Maric

14 Maggio 2025

Mileva Maric non sarà mai ricordata come una matematica brillante o una fisica dalle indubbie capacità. Mileva resterà per sempre la ex moglie di Albert Einstein, quella che diede tre figli al Premio Nobel, quella che riuscì a sposare Albert solo quando morì il padre di lui che non ammetteva le nozze con una donna non ebrea, quella che ragazza-madre non riuscì a completare gli studi e fu ripudiata da una società che non permetteva rapporti al di fuori del matrimonio, quella che fu abbandonata dal genio.

A Mileva Maric è dedicata la tredicesima puntata della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta "Mileva Maric, all'ombra di Einstein" su Spreaker.