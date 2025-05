3- 6 giugno, Roma – Fucino – Colleferro, Italia

29 Maggio 2025

Il IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi Latino-Americani e Caraibici membri IILA, promosso dall’Organizzazione Internazionale Italo Latina-Americana (IILA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) vedrà le delegazioni coinvolte in un programma d’incontri con rappresentanti di realtà italiane governative, accademiche e industriali. Quattro giorni dedicati al tema del “Cooperare per implementare azioni concrete e far fronte alle sfide comuni” durante i quali le delegazioni delle Agenzie Spaziali dei Paesi Latino-Americani e Caraibici membri IILA saranno accolte presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana il 3 giugno prossimo e il 4 giugno presso la sede di IILA.

Il programma prevede anche visite tecniche presso la sede di Thales Alenia Space Italia e presso la sede di AVIO, oltre a sopralluoghi presso infrastrutture strategiche del settore spaziale come il Centro spaziale del Fùcino di Telespazio – (AQ).

Il IV incontro si caratterizza per la forte partecipazione politica e istituzionale con rappresentanti del governo italiano, dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Unione Europea con l’intento di favorire iniziative concrete nella collaborazione bilaterale e regionale, coinvolgendo tutti gli attori chiave del settore: agenzie, industrie, accademia, enti finanziatori.

Le giornate di lavoro sono state organizzate su quattro ambiti tematici:

Ambiente: utilizzo dei dati spaziali per monitorare e affrontare gli impatti dei cambiamenti ambientali e climatici, con particolare attenzione al monitoraggio dell'ambiente terrestre, al miglioramento della rapidità e accuratezza nella preparazione ai disastri ambientali e nei sistemi di allerta precoce; Salute: promozione della e-health attraverso l'impiego della scienza e della tecnologia spaziale per la tutela della salute, la sorveglianza epidemiologica e l’erogazione di servizi sanitari in aree remote, mediante l’utilizzo della telemedicina, telesalute e tele-epidemiologia; Ricerca e Innovazione: studi sulla coltivazione di specie vegetali nello Spazio e le loro ricadute sui sistemi di coltivazione sostenibili terrestri e in ambienti controllati (indoor farming), con l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e promuovere l’innovazione tecnologica e scientifica; Capacity building: Rafforzamento delle competenze e sviluppo delle risorse umane per l'analisi e la visualizzazione dei dati satellitari, finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi (terrestri, marini e fluviali), alla gestione efficace dei disastri ambientali, alla governance e al diritto spaziale.

Facendo seguito alle positive esperienze dei primi tre Incontri delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri IILA — Italia 2022, con il tema “Diplomazia spaziale ed economia per lo sviluppo sostenibile”, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI); Brasile 2023, “Rafforzamento dell’integrazione regionale e dello sviluppo sostenibile nelle attività spaziali”, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Brasiliana (AEB); e Cile 2024, “Rafforzare la governance spaziale nella regione latinoamericana”, in collaborazione con l’Aeronautica Militare del Cile (FA Chile) — il IV Incontro delle Agenzie Spaziali Latinoamericane, che segna il ritorno in Italia dopo la prima edizione del 2022, intende riaffermare la volontà dell’IILA, in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana, a promuovere la cooperazione spaziale tra l’Italia e l’America Latina, nonché tra i Paesi della stessa regione.

L’impegno dell’IILA in questo campo si basa sulla consapevolezza, rafforzatasi nel corso degli ultimi anni, circa l'importanza strategica, per l’America Latina e per l’Italia, delle attività e dei progetti spaziali.

Nel corso del 2025, il Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) valuterà i progressi compiuti nell'implementazione dell'Agenda "Space2030", con particolare attenzione al ruolo delle partnership e della cooperazione tra gli Stati membri, nonchè tra questi e altri attori, inclusi organizzazioni non governative o aziende. In questo contesto assume particolare rilevanza la Presidenza italiana del COPUOS, che sarà assunta nel biennio 2026-2027 dal Prof. Teodoro Valente, Presidente ASI.

