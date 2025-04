15 Aprile 2025

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. Nel corso della giornata vengono organizzati eventi presso istituzioni, scuole e imprese per riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese.

La giornata nazionale del Made in Italy vuole responsabilizzare l’opinione pubblica nella tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani e sensibilizzare le nuove generazioni per la scelta di professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manifatture. La Giornata viene celebrata nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci avvenuta il 15 aprile 1452, una figura emblematica dell’ingegno e dell’innovazione italiana.

Proprio in questi giorni l’Italia è presente all’Expo di Osaka con un proprio padiglione che racconta al mondo il valore della creatività e dell’innovazione italiane. L’Agenzia Spaziale Italiana ha contribuito alla realizzazione di exhibit e contenuti all’interno della visitor experience testimoniando così il ruolo centrale dell’Italia nella ricerca scientifica e tecnologica.