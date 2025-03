19 Marzo 2025

Un’anteprima straordinaria di ciò che ci riserva l’Universo profondo. La missione Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con un importante contributo dell’Italia attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e diverse università italiane, ha svelato i primi dati scientifici ottenuti dalle osservazioni dei campi profondi, regioni di cielo estremamente lontane.

Coprendo una vasta area del cielo in tre mosaici di immagini, i risultati ottenuti dalle osservazioni forniscono uno spunto unico per comprendere meglio la struttura su larga scala dell’Universo e la formazione delle galassie nel tempo.

In un lasso di tempo paragonabile a una sola settimana di osservazioni, il telescopio è riuscito a rilevare più di 26 milioni di galassie, molte delle quali si trovano a distanze impressionanti, fino a 10,5 miliardi di anni luce dalla Terra. Tra queste, sono più di 380.000 le galassie che sono già state classificate dal telescopio, basandosi sulla visione dettagliata della loro morfologia grazie all’utilizzo combinato di intelligenza artificiale e citizen science, che ha permesso di analizzare enormi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. Un simile approccio ha permesso anche l’individuazione di 500 oggetti candidati come lenti gravitazionali.

I dati rilasciati includono anche numerosi ammassi di galassie, nuclei galattici attivi e fenomeni transitori, che sono fattori chiave per capire le forze invisibili che modellano il cosmo.

Queste prime immagini mostrano chiaramente come galassie di diverse forme e dimensioni si intrecciano raggruppandosi in filamenti giganteschi che formano una “rete cosmica”, ossia la vasta struttura che collega le galassie e gli ammassi galattici attraverso fili di materia visibile e invisibile, fornendo indizi fondamentali su come l’Universo si è evoluto nel tempo.

Il rilascio di questi dati è solo l’inizio. Euclid continuerà a osservare il cielo, raccogliendo dati fondamentali. Entro la fine della missione nel 2030, Euclid avrà mappato un terzo dell’intero cosmo, fornendo una vera e propria miniera di dati che cambierà per sempre la nostra visione dell'Universo.

“Euclid è una continua sorpresa. Con le sue eccezionali immagini sull’universo sta aprendo interessanti nuovi orizzonti per la scienza e per la conoscenza. Il programma rientra – ricorda il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente - tra le missioni obbligatorie sottoscritte dagli Stati Membri in sede ministeriale ESA ed è la dimostrazione di come attraverso la cooperazione e condivisione si possano raggiungere elevati livelli di successo nel settore spaziale. Nel caso di Euclid, la quota investita dall’Italia nel programma e l’impegno diretto per gli strumenti e per l’analisi dei dati hanno condotto a importanti ritorni, sia per l’industria nazionale sia per la comunità scientifica del settore. Entrambe sono uscite rafforzate e pronte ad affrontare le nuove sfide, non solo a livello europeo, ma anche con missioni scientifiche nazionali e partecipazioni a programmi bilaterali. La collaborazione tra ASI, industria, enti e università, ognuno con le sue responsabilità, ha funzionato perfettamente e ha fatto sì che il ruolo italiano, all’interno della fondamentale cooperazione a livello europeo, sia visibile e riconosciuto”.

“Questi primi dati di Euclid ritraggono milioni di galassie e altri oggetti celesti in sole tre porzioni di cielo, osservate in grande profondità”, commenta Roberto Ragazzoni, presidente INAF. “Ancor più grande è la mole di informazioni che sono state necessarie per creare i cataloghi delle sorgenti osservate e poi elaborate dal Segmento di Terra Scientifico, che raggruppa centinaia fra scienziate e scienziati, ingegneri e informatici da diversi paesi, sotto la guida italiana e in particolare dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Questo è un primo assaggio delle grandi potenzialità di questa missione, resa possibile grazie al lavoro della comunità di ricercatrici e ricercatori coinvolti nello studio della geometria dell'Universo e della natura di quelle sue proprietà che oggi definiamo “oscure”.

“Quando, un anno fa, sono iniziate le osservazioni, potevamo soltanto immaginare la portata e la ricchezza di ciò che Euclid ci avrebbe reso disponibile”, commenta Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN. “Il catalogo pubblicato oggi rappresenta appena lo 0,4% delle galassie che prevediamo di osservare nel corso della vita di Euclid, e dimostra le eccezionali capacità di questo strumento che, siamo certi, porterà a importanti avanzamenti nei campi dell’astronomia e della cosmologia e contribuirà a svelare quel 95% del nostro universo che ancora ci rimane ignoto, ossia la natura della materia oscura e dell’energia oscura”.

La missione è uno dei programmi più ambiziosi a livello internazionale nel quale l’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, gioca un ruolo di protagonista coinvolgendo oltre duecento scienziate e scienziati italiani, appartenenti anche a numerose università: Università di Bologna, Università Statale di Milano, Università di Genova, Università di Trieste, SISSA, Università di Ferrara, Università di Torino, CISAS dell’Università di Padova.

L’Italia ha progettato la strategia osservativa della missione e coordina tutte le attività a terra per la ricostruzione ed analisi dei dati. Il nostro Paese ha contribuito anche alla realizzazione dei due strumenti scientifici a bordo del satellite: il VIS (VISible Instrument) e il NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer), che hanno l’obiettivo rispettivamente di ottenere immagini ad alta risoluzione del cielo profondo e di misurare gli spettri di milioni di galassie.

In alto: Ingrandimento sull’ammasso di galassie J041110.98-481939.3 (Crediti: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi)

L’ASI, in collaborazione con l’INAF e l’INFN, ha guidato il team industriale per la realizzazione del contributo agli strumenti scientifici, con OHB Italia come mandataria, mentre Thales Alenia Space Italia ha realizzato il satellite per conto dell’ESA. L’ASI ha inoltre finanziato le attività industriali per la progettazione e la realizzazione dello Science Data Center italiano della missione, affidate ad ALTEC di Torino, uno dei pilastri fondamentali del Ground Segment Scientifico di EUCLID. Il sistema completo, sviluppato da ALTEC in collaborazione con il team scientifico INAF, è una piattaforma basata su architettura e tecnologie di High Performance Computing (HPC) e High-Throughput Computing (HTC) per il processamento, l’archiviazione e la distribuzione dei dati.

L'INAF partecipa a Euclid sin dai primordi della missione. Ha realizzato il software di bordo di entrambi gli strumenti e ha oggi la responsabilità della gestione in volo dello strumento NISP. Ha avuto la responsabilità di progettare la strategia osservativa e ricopre da sempre la responsabilità del Project Office dell’intero Science Ground Segment, che coordina l’analisi dei dati a terra. Guida inoltre lo Science Data Centre italiano (SDC-IT) responsabile dell’integrazione degli algoritmi, lo sviluppo dell’analisi spettroscopica, la realizzazione del catalogo e contribuisce in modo sostanziale ai vari team di analisi scientifici. che coordina l’analisi dei dati a terra. Oltre cento tra ricercatori e ricercatrici INAF partecipano all'analisi scientifica dei dati.

L’INFN partecipa alla missione Euclid dal 2015. Inizialmente con la responsabilità dell’integrazione dell’elettronica calda dello strumento NISP, contribuisce ora, insieme all’INAF, al monitoraggio e alla gestione in volo dello strumento NISP. Le ricercatrici e i ricercatori dell’INFN sono inoltre impegnati nell’analisi scientifica dei dati con l’obiettivo di approfondire la comprensione della natura dell’energia e della materia oscura.