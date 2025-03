Con oltre 200.000 celle solari realizzate per più di 100 satelliti, CESI si conferma tra i principali produttori globali di celle solari per applicazioni spaziali, distinguendosi come l’unica azienda con azionariato completamente europeo. Le sue celle a tripla giunzione, basate su tecnologia proprietaria made in Italy, raggiungono un’efficienza superiore al 30%, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti estremi.