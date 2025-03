26 Marzo 2025

Il Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi ha ospitato oggi l’incontro negoziale conclusivo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, Collective Bargaining Agreement (C.B.A.) per il quadriennio 2025-2028.

Il Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, e la delegazione trattante composta da Alessandro Preti, direttore risorse umane, Dalila Sabato, responsabile servizio relazioni sindacali, Munzer Jahjah, responsabile base estera di Malindi e Maurizio Toninelli della base estera di Malindi, hanno sottoscritto con il segretario generale della Kenya Scientific, Research, International, Technical And Institutions Workers Union (KRISTAIWU), Antony Rajoro, il nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti locali del Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi (BSC). Presente all’incontro per la Kenya Space Agency (KSA), Joseph Kagotho Muriithi.

Il direttore generale in videoconferenza ha aperto l’incontro ringraziando il segretario generale dell’organizzazione sindacale keniana e i membri della delegazione trattante ASI per il lavoro svolto: «Oggi è un giorno importante per tutti noi. La firma di questo contratto collettivo di lavoro segna un nuovo capitolo nel rapporto tra l'ASI e i suoi lavoratori. Per i prossimi quattro anni, questo accordo garantirà regole chiare e condivise, creando un ambiente di lavoro stabile e sereno, in cui ognuno possa dare il meglio di sé».

«Questo accordo - ha concluso il direttore risorse umane Alessandro Preti- è la dimostrazione che il dialogo costruttivo e la volontà di trovare soluzioni equilibrate possono portare a risultati concreti e duraturi. Il nostro obiettivo rimane quello di costruire un ambiente di lavoro sempre più solido, motivante e attento alle esigenze di chi, con impegno quotidiano, contribuisce al successo dell’ente».

Pari soddisfazione per l’accordo raggiunto, è stata poi espressa da parte del Segretario Generale di KRISTAIWU e dal rappresentante della KSA. A valle della firma, il responsabile base estera di Malindi, Munzer Jahjah, affiancato dagli altri membri della delegazione trattante e dai rappresentanti sindacali, ha tenuto un incontro con tutti i dipendenti locali del BSC per presentare loro il nuovo contratto collettivo.