Dal 5 al 7 febbraio la città di Rabat, in Marocco, è stata il centro del dibattito sulla cooperazione spaziale tra Africa e Medio Oriente, ospitando l’ Africa Middle East Space Conference (AMESC). L’evento ha riunito diversi capi di agenzie spaziali tra cui il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente , il presidente dell’Agenzia Spaziale Egiziana (EgSA), Sherif Mohamed Sedky e autorità del calibro del presidente del Council of the African Union, Tidiane Ouattara . Anche l’ESA ha preso parte ai lavori, confermando l’importanza dell’incontro a livello internazionale.

Nel suo intervento al panel 'Expanding Space Accessibility: Making Space Resources Available for All Nations' Valente ha evidenziato le opportunità di collaborazione tra l’Italia e i paesi dell’Africa e del Medio Oriente , sottolineando l’importanza delle alleanze strategiche per favorire lo sviluppo di programmi spaziali sostenibili. Durante la conferenza, Valente ha risposto a domande sul ruolo delle agenzie spaziali nazionali e sull’importanza dell’educazione scientifica per incentivare la crescita del settore.

«L'Italia, come ponte tra Africa ed Europa, e l’Agenzia Spaziale Italiana riconoscono l'importanza della cooperazione spaziale per la crescita economica globale - ha affermato Valente nel corso del suo keynote speech su 'Empowering Africa's Space Generation: Building Capacity through Education and International Collaboration' - abbiamo costruito una rete permanente di collaborazione spaziale tra Italia e Africa attraverso accordi con Algeria, Egitto, Kenya e Sudafrica, promuovendo sinergie nella ricerca, nell'innovazione e nell'educazione. ASI collabora inoltre con altre 21 paesi africani, rafforzando lo scambio di conoscenze e la crescita delle competenze locali. Un simbolo chiave di questa cooperazione è il Centro Spaziale Luigi Broglio in Kenya, gestito da ASI in collaborazione con la Kenya Space Agency, che svolge un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione. Al centro di questa iniziativa c’è il Piano Mattei per l'Africa, che promuove una cooperazione equa in settori strategici come istruzione, agricoltura, salute, energia e risorse idriche, rafforzando l’impegno dell’Italia nella diplomazia spaziale e nel trasferimento tecnologico».