27 Gennaio 2025

Il Centro Spaziale “Luigi Broglio” di Malindi ha ospitato l’Open Day per i connazionali in Kenya, un evento speciale organizzato dall’ASI in collaborazione con l’Ambasciata D’Italia a Nairobi. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per avvicinare il pubblico alle attività scientifiche e tecnologiche del Centro Spaziale di Malindi, far conoscere la storia dell’esplorazione spaziale, divulgare la cultura spaziale, rendere accessibile un bene storico-culturale che unisce la passione per lo spazio alle radici nazionali e sviluppare nuove sinergie attraverso il turismo scientifico e il dialogo interculturale.

Hanno partecipato all'evento circa 23 persone appartenenti a diverse strutture albergherie presenti sulla costa tra Malindi e Watamu. Durante l’Open Day, i visitatori hanno scoperto il ruolo fondamentale del Centro, grazie alla visita guidata alle stazioni di terra, alle presentazioni interattive circa il contributo italiano alla ricerca spaziale, alle esposizioni oltre alla visita al museo dedicato al Prof. Luigi Broglio.