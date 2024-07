02 Luglio 2024

Osservazione della Terra, esplorazione spaziale, Space visions and policies. Sono queste le tematiche al centro della sesta edizione dell’International Space Forum at the Ministerial Level—The Gulf Chapter, ospitata a Manama, capitale del Regno del Bahrain il 2 luglio. Il forum organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’International Astronautical Federation e dalla National Space Science Agency del Bahrain, si è tenuto presso il Gulf Convention Centre della capitale e ha visto la partecipazione di delegazioni ufficiali di numerosi paesi, di rappresentanti dell'accademia, centri di ricerca e agenzie spaziali.

L’ASI ha preso parte all’evento con una delegazione guidata dal presidente Teodoro Valente che è intervenuto in apertura e chiusura del forum e al panel “Space visions and policies: sharing experiences and best practices”. Al termine del forum le delegazioni hanno approvato una dichiarazione finale denominata "The Manama Page", che elenca le prospettive e le raccomandazioni dei singoli paesi partecipanti. La ‘Manama Page’ verrà aggiunta a quelle redatte negli ultimi quattro anni: Trento nel 2016, Nairobi nel 2017, Buenos Aires nel 2018. Reggio Calabria nel 2019 e Panama nel 2023.