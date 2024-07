Agenzia Spaziale Italiana. Il tema di quest'anno è Space as a game-changer for diplomacy and economic development in the region”. Il forum, organizzato da IAF e ASI in collaborazione con la Manama, capitale del Regno del Bahrain il 2 luglio. L'International Space Forum at Ministerial Level (ISF) –Th Gulf Chapter – è la sesta edizione dell'iniziativa internazionale lanciata nel 2016 dall' International Astronautical Federation (IAF) con l'. Il tema di quest'anno è”. Il forum, organizzato da IAF e ASI in collaborazione con la National Space Science Agency (NSSA) del Bahrain e delle autorità locali, si svolgerà ail

L’ASI parteciperà con una delegazione guidata dal presidente Teodoro Valente di cui fanno parte Gabriella Arrigo, direttrice della Direzione Affari Internazionali e Maria Chiara Noto, responsabile dell’unità Relazioni Internazionali e Space Diplomacy. Valente interverrà in apertura e chiusura dell’incontro e al panel “Space visions and policies: sharing experiences and best practices”.