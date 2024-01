24 Gennaio 2024

In occasione della missione Axiom 3, che vede protagonista il Colonnello dell'Aeronautica militare Walter Villadei a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il 30 gennaio 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, si terrà presso l’Auditorium “Luigi Broglio” dell’Agenzia Spaziale Italiana l’evento “Missione Axiom 3. La scienza spaziale targata Italia”.

Organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana, l’evento è dedicato a studentesse, studenti e docenti universitari e delle classi secondarie di II grado.

Grazie al collegamento video in diretta con la ISS, studenti e studentesse avranno la possibilità di interagire con l’astronauta a bordo della ISS, rivolgendogli alcune domande relative alla sua esperienza e permanenza nello spazio e alle attività sperimentali che sta eseguendo in orbita.

L’evento, a cui è stato invitato il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, approfondirà il tema delle attività di ricerca svolte nello spazio, consentendo ai partecipanti di conoscere meglio gli esperimenti italiani finanziati da ASI che il Colonnello Villadei sta svolgendo in orbita. Parteciperanno, infatti, anche gli scienziati che hanno proposto e realizzato i 6 esperimenti per la missione Ax-3: 3 di biologia e biotecnologia, 2 di fisiologia umana e 1 di sviluppo tecnologia.

Di seguito il programma della giornata:

ore 09:45 Saluti istituzionali

ore 10:00 Preparazione per il collegamento con la ISS

ore 10:25 Collegamento con il colonnello Walter Villadei

ore 10.50 Pausa

ore 11:05 Le attività di ricerca nello spazio a bordo della ISS e la missione Ax-3

ore 11:15 Focus sugli esperimenti ASI della Missione Ax-3

- Beta-Amyloid Aggregation

- LIDAL

- ORION

- Prometeo II

- NUT

- AstRNAuts

- EMSi

ore 12.25 Sessione Q&A

ore 12:45 Saluti finali

La missione Ax-3, decollata il 18 gennaio alle 22.49 dal Pad 39 A del Kennedy Space della Nasa, in Florida, rappresenta per il Sistema Paese un’occasione di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in coordinamento con centri di ricerca, università e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico applicata allo spazio.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su AsiTV

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Education: education@asi.it