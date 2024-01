31 Gennaio 2024

Come da diversi anni ormai, anche quest’anno l’Agenzia Spaziale Italiana ha partecipato con la delegazione guidata dal Presidente, Prof. Teodoro Valente all’apertura della 19esima Conferenza Internazionale “Ilan Ramon” a Tel Aviv, i cui lavori sono stati aperti da un messaggio inaugurale del Presidente dello Stato, Isaac Herzog.

Sono seguiti gli interventi del Ministro della Innovazione, Scienza e Tecnologia, Ofir Akunis, e dell’Amministratore della NASA, Bill Nelson.

Dopo la consueta cerimonia di commemorazione dell’astronauta Ilan Ramon, scomparso con tutto l’equipaggio nell’incidente dello shuttle Columbia nel 2003, il Direttore dell’Agenzia Spaziale Israeliana, Uri Oron, ha introdotto la sessione tecnica con un intervento sull’impatto economico dell’industria spaziale israeliana.

Il Presidente Valente, con il Direttore delle strategie del CNES Jean Marc Astorg e il Direttore Esecutivo dell’International Astronautical Federation Christian Feichtinger ha partecipato al Panel “Space Agencies and Beyond: Multiple Clients in the Space Market” illiustrando due esempi italiani di partnership pubblico-privato di successo, quali la collaborazione ASI-Telespazio con e-GEOS e ASI-Thales Alenia Space Italia con ALTEC. Due esempi che dimostrano come il ruolo dell’agenzia ha facilitato la riduzione dei costi dei prodotti, l’entrata e sul mercato internazionale delle aziende con i loro servizi e la validazione di nuove tecnologie nazionali.

L’incontro con l’Agenzia Spaziale Israeliana ha poi confermato la cooperazione bilaterale sui settori di comune interesse dei due paesi, primo fra tutti, l’esplorazione spaziale. Italia e Israele, infatti, sono entrambi firmatari degli Artemis Accords.

ASI e IAF, infine, hanno invitato il pubblico presente a partecipare all’International Astronautical Congress (IAC) che quest’anno si svolgerà a Milano dal 14 al 16 ottobre a Milano.