23 Ottobre 2023

Asmodee Italia è lieta di annunciare l’uscita di Timeline ASI ed ESA, l’edizione speciale del celebre gioco da tavolo Timeline realizzata in collaborazione con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space Agency) che porta i giocatori nello spazio, mettendo alla prova le loro conoscenze di storia dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.

Inoltre, questa versione del gioco da tavolo Timeline vanta in copertina la presenza della straordinaria Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’ESA e orgoglio nazionale, che si trovava proprio in missione nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quando ha siglato gli accordi per l’utilizzo della sua immagine. Timeline ASI ed ESA è nato quindi per Asmodee Italia nel modo più emozionante possibile, con una conferma ricevuta direttamente dallo spazio.

Timeline ASI ed ESA offre ai giocatori 110 carte dedicate ad avvenimenti riguardanti l’astronomia e l’esplorazione spaziale, accuratamente selezionati da ASI ed ESA. I giocatori potranno quindi scoprire, ad esempio, se l’essere umano ha giocato a golf sulla Luna prima o dopo il lancio della prima sonda destinata a lasciare il sistema solare, il Pioneer 10. Come in tutte le declinazioni di Timeline, lo scopo del gioco è essere i primi a collocare tutte le proprie carte, creando la corretta sequenza temporale: un modo divertentissimo di mettere alla prova la propria conoscenza e imparare cose nuove!

“Asmodee Italia è davvero orgogliosa di questa collaborazione con ASI ed ESA - ha dichiarato Massimo Bianchini, Country Manager di Asmodee Italia - che hanno visto in Timeline il gioco da tavolo perfetto per divulgare nozioni e curiosità della storia dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Questo progetto congiunto è la dimostrazione di come il mondo del gioco da tavolo possa coinvolgere ed entusiasmare anche le istituzioni e la comunità scientifica e di come sia semplice e divertente istruirsi giocando”.

A proposito di Timeline

Timeline è un gioco di carte in cui ogni carta raffigura un evento storico, un'invenzione o una scoperta su un lato e con l'anno in cui quell'evento è avvenuto sull’altro. I giocatori, a turno, posizionano una carta dalla loro mano in fila sul tavolo. Dopo aver posizionato la carta, il giocatore rivela la data su di essa. Se la carta è stata posizionata correttamente con la data in ordine cronologico con tutte le altre carte sul tavolo, la carta rimane al suo posto; altrimenti la carta viene rimossa dal gioco e il giocatore prende un'altra carta dal mazzo. Vince il primo giocatore che riesce a sbarazzarsi di tutte le sue carte posizionandole correttamente. Scopri tutti i titoli della linea Timeline a questo link.

L'Agenzia Spaziale Italiana

Nata nel 1988, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è un ente pubblico nazionale con il compito di preparare e attuare la politica spaziale italiana in accordo con le linee guida del Governo. L’Agenzia si è affermata come uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo. L'ASI ha oggi un ruolo di primo piano tanto a livello europeo quanto a livello mondiale. Ha uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con la NASA, che l'ha portata a partecipare a molte delle più interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni. Uno dei progetti più affascinanti è stata la costruzione e l'attività della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti italiani sono ormai di casa.

Oltre al suo quartier generale di Roma, l’ASI ha costituito diverse basi e centri operativi: Centro Spaziale ASI di Matera; SSDC, Space Science Data Center a Roma; Centro Spaziale Luigi Broglio a Malindi in Kenya; SDSA, Sardinia Deep Space Antenna, presso il Sardinia Radio Telescope (SRT) a San Basilio (Cagliari).

L'Agenzia Spaziale Europea

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è la porta di accesso allo spazio per l'Europa.

È un'organizzazione intergovernativa creata nel 1975 con la missione di delineare lo sviluppo delle capacità spaziali europee e garantire che gli investimenti spaziali producano vantaggi ai cittadini europei e di tutto il mondo.

Gli stati membri dell'ESA sono 22: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia sono Membri Associati.

L'ESA ha instaurato una cooperazione formale con quattro Stati Membri dell'UE. Il Canada partecipa ad alcuni programmi dell'ESA in base a un Accordo di Cooperazione.

Attraverso il coordinamento delle risorse finanziarie e intellettuali dei suoi membri, l'ESA è in grado di intraprendere programmi e attività che vanno oltre la portata di qualsiasi singolo Paese europeo. Lavora in particolare con l'UE all'implementazione dei programmi Galileo e Copernicus e con Eumetsat per lo sviluppo di missioni meteorologiche. Per ulteriori informazioni su ESA, visitare il sito www.esa.int

Asmodee

Asmodee è leader dell'intrattenimento specializzato in giochi da tavolo, e si impegna a riunire le persone attraverso fantastici giochi e storie straordinarie (come da payoff “Great Games, Amazing Stories)

Grazie alla sua forza lavoro globale e appassionata di oltre 2.500 persone, i giocatori di tutto il mondo possono usufruire di uno dei più grandi cataloghi di giochi da tavolo esistenti con Dixit, Ticket to Ride, Dobble/Spot it!, Exploding Kittens e altri 365, in una varietà di formati sia digitali che fisici.

Con sede in Francia (Guyancourt), Asmodee opera in Europa, Nord America, Sud America e Asia.

Per maggiori informazioni: https://corporate.asmodee.com/about-us/