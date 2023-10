09 Ottobre 2023

Il Presidente dell'ASI Teodoro Valente ha vistato nella giornata di oggi il Centro Spaziale di Matera. Valente ha illustrato il ruolo del Centro nell’ambito nazionale e internazionale, con riferimento alle attività di Geodesia, di Osservazione della Terra e delle Comunicazioni quantistiche, facendo esplicito riferimento alla collaborazione sempre crescente con altre istituzioni di ricerca come l’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) che gestisce la dorsale quantistica italiana, di cui Matera costituisce il nodo terminale.

In seguito il Presidente e il direttore dei Programmi ASI, Roberto Formaro, hanno descritto le attività in continua evoluzione della Base, riportando la necessità di crescere anche in termini di dimensioni della Base stessa.

Il Comune di Matera, rappresentato dal Sindaco Domenico Bennardi e dall’Assessore ai Lavori pubblici e all' Innovazione Angelo Cotugno, nel riconoscere l’importanza della Base nel contesto internazionale, ha rinnovato la volontà di collaborazione nei progetti di comunicazioni quantistiche che coinvolgono la Casa delle Tecnologie, l’ASI e il CNR. È’ stata inoltre espressa la volontà di creare un Planetario presso la base oltre a un polo museale per incrementare le attività di divulgazione scientifica.

In questa ottica, la necessità di espansione della base è un obiettivo comune per il consolidamento delle attività in corso e per nuovi progetti, sia dal punto di vista della divulgazione sia della ricerca scientifica.

E’ stata messa in evidenza la collaborazione con l’Università della Basilicata e il Politecnico di Bari con i quali il Comune collabora attraverso la rete delle Case delle Tecnologie.

L’assessore alle politiche dello sviluppo e del lavoro della Regione Basilicata Michele Casino e l'assessore all'ambiente e all'energia Cosimo Latronico, hanno confermato la grande attenzione verso l’ASI per le attività presenti e future.

L’incontro si è concluso con l’accordo di avviare da subito interazioni per la definizione operativa dei passi nella direzione delineata. A valle dell’incontro con Regione e Comune Il Presidente ha incontrato i dipendenti della base di Matera.