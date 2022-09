MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022

Tutto il mondo spaziale e non solo, in attesa del lancio di Artemis 1 prima missione della NASA per il ritorno alla Luna ‣

Appuntamento in presenza e da remoto in ASI per seguire le fasi salienti del lancio 29 agosto ore 14:00 auditorium Luigi Broglio. Diretta su AsiTv MORE...