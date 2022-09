23 Giugno 2022

È stata pubblicata la Call for Papers per la Special Issue "CubeSats Applications for Earth and Prospectives for Planetary Remote Sensing" della rivista Remote Sensing (ISSN 2072-4292). La scadenza per l’invio degli articoli è il 15 Ottobre 2022.



I CubeSat sono coinvolti in un'ampia gamma di applicazioni di telerilevamento, ma la comunità scientifica sta iniziando a sfruttarli anche in altri campi. I CubeSat e le piattaforme che sfruttano la loro tecnologia hanno il potenziale per dare un contributo unico alla scienza planetaria, oltre a poter essere utilizzati come piattaforme di dimostrazione tecnologica per consentire future missioni di grandi dimensioni.

Il numero speciale "CubeSats Applications for Earth and Prospectives for Planetary Remote Sensing" della rivista Remote Sensing intende raccogliere i nuovi sviluppi e le metodologie, le migliori pratiche e le applicazioni dei CubeSat per la Terra e anche proposte di applicazione per esplorazione planetaria dall’orbita.

Tutti i dettagli e le Informazioni sulla presentazione dei documenti sono consultabili alla pagina web:

Remote Sensing | Special Issue : CubeSats Applications for Earth and Prospectives for Planetary Remote Sensing (mdpi.com)