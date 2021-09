Dal 22 al 24 settembre si terrà la prima edizione nazionale del Mediterranean Aerospace Matching. Mercoledì 15 settembre alle 11 conferenza stampa in presenza e in streaming

14 Settembre 2021

Al via all’aeroporto di Grottaglie, dal 22 al 24 settembre 2021, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), tre giorni di tavole rotonde, incontri b2b e dimostrazioni di volo, con le maggiori multinazionali al mondo nel settore dell’aerospazio, alte cariche istituzionali, mondo accademico, startup e Pmi innovative nel campo aerospaziale.

La manifestazione sarà illustrata in presenza alla stampa mercoledì 15 settembre alle ore 11,00 a Bari nel padiglione istituzionale della Regione Puglia alla Fiera del Levante (Sala Agorà) dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.

Interverranno il presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale Giuseppe Acierno, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia (in collegamento), il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il direttore Regolazione Navigabilità Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) Carmela Tripaldi.

Il Mam è un’iniziativa promossa a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di Taranto, da Ministero dello Sviluppo Economico, Ice-Agenzia e Regione Puglia, in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta), Aeroporti di Puglia, Arti Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.

Nel rispetto delle norme anti contagio, per partecipare alla conferenza stampa i giornalisti dovranno accreditarsi, inviando una richiesta al link: https://forms.gle/5zSx6gHv2iBx5uKS9. La conferenza stampa potrà essere seguita in streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia.

Le registrazioni all’evento del 22-24 settembre sono ancora aperte. Per registrarsi seguire le indicazioni al presente link http://www.medaerospace.it/en/home/

Programma

Crediti immagine in apertura: Marina Militare Italiana