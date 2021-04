30 Aprile 2021

Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato la nomina dell'ex senatore democratico Bill Nelson come nuovo numero uno della Nasa. Nelson è il 14esimo amministratore dell’agenzia spaziale americana e succede a Jim Bridenstine, nominato da Donald Trump, e al facente funzione, Steve Jurczyk. Nelson, 78 anni, ha preso parte nel 1986 alla missione STS-61-C dello Space Shuttle Columbia in qualità di specialista di carico. Ha ricoperto la carica di senatore per lo Stato della Florida dal 2001 al 2019. Nelson inoltre ha ha presieduto la sottocommissione spaziale alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per sei anni ed è stato anche presidente e membro della sottocommissione spaziale e scientifica del Senato.

«Sono lieto che il presidente Biden nominato Bill Nelson - ha commentato Steve Jurczyk - Nelson ha una comprovata esperienza nel supportare il lavoro della NASA e ha contribuito a far avanzare la posizione dell'America nell'esplorazione umana, nella scienza, nell'aeronautica e nella tecnologia. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con Bill e l'amministrazione Biden-Harris per portare a termine le numerose missioni critiche della NASA negli anni a venire».