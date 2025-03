14 Marzo 2025

Aperte le candidature per il BATCH#6 di SPACEFOUNDERS, il programma di accelerazione paneuropeo che vede collaborare insieme ASI, CNES e UNIBW.

Il progetto SPACEFOUNDERS, programma di accelerazione imprenditoriale Space-Tech europeo, punta al rafforzamento e alla crescita delle migliori start-up spaziali da tutta Europa, attraverso un programma d’elite focalizzato su formazione e networking d’alto livello. A questo scopo l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia spaziale francese (CNES) e l’Università di Bundeswehr Monaco (UniBW) hanno firmato nel 2023 un Memorandum of Understanding al fine di potenziare le competenze delle start-up selezionate dal progetto attraverso l’affiancamento di esperti del settore e di favorire l’accesso a finanziamenti tramite la creazione di reti di investimenti, agevolando l’entrata in altri mercati europei. I settori principali del programma riguardano la ricerca spaziale, le tecnologie satellitari, la comunicazione e l’Osservazione della Terra.

Il Programma, come per i batch precedenti, sarà svolto in forma “blended”, sia in presenza che in remoto, all’interno dei Paesi promotori (Francia, Germania, Italia).

Per inviare la propria candidatura per la selezione del Batch#6 del Programma è necessario registrarsi a questo link.

La deadline per l’invio delle candidature è il 31 marzo 2025.