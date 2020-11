GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

Ariel, l’occhio nello spazio che indagherà le atmosfere degli esopianeti ‣

Entra ufficialmente in fase di realizzazione il telescopio spaziale ESA per lo studio delle atmosfere esoplanetarie, che vanta una importante partecipazione scientifica e tecnologica dell’Italia. Il lancio è previsto nel 2029 MORE...