Space Beyond verrà tramesso su SKY Arte e in streaming su Now Tv sabato 28 novembre alle 21:15

26 Novembre 2020

Space Beyond: è questo il titolo del documentario che racconta l'omonima missione dell'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano. Il documentario racconta dei sei mesi di missione sulla Stazione Spaziale Internazionale degli esperimenti scientifici svolti e delle attività extraveicolari che sono state effettuate durante la permanenza a bordo.

Il documentario - dove il protagonista è proprio lo spazio con la partecipazione straordinaria degli astronauti - mette insieme scienza, esplorazione, tecnologia e divulgazione scientifica. Il lavoro ha seguito la linea tracciata dal nome stesso della missione: Beyond – Oltre … l’andare Oltre il desiderio dell’essere umano di esplorare l’universo, di guardare fuori dal nostro pianeta e di ampliare le nostre conoscenze.

Space Beyond sarà trasmesso in anteprima su SKY Arte sabato 28 novembre alle 21:15 e in streaming su Now TV. Stasera l'astronauta sarà in diretta su Telecolor per la presentazione del documentario nel corso di un'intervista condotta da Luca Ciliberti. Sono previsti gli interventi del Presidente ASI Giorgio Saccoccia e del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Space Beyond è una coproduzione italo-tedesca, da un'idea di Luca Parmitano e Fabio Fagone, scritto e diretto da Francesco Cannavà, prodotto da Fabio Fagone per Skylight Italia, da Vincenzo De Marco per Beagle Media, Renata Giuliano per 8RoadFilm ed Antonio Padovani e Francesco Mollo per LattePlus Berlin Film Production. Ha ricevuto il patrocinio dell’ESA, dell’ASI, dell’Ambasciata Italiana a Berlino ed ha visto il supporto tecnico di NASA, Roscosmos ed IBM. Realizzato nell’ambito del Progetto Sensi Contemporanei Cinema” con Sicilia Film Commission.