Confermati i vertici del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio nell’ assemblea di stamane che vede il CTNA impegnato nello sviluppo e crescita in particolare delle PMI in questa difficile situazione. Cristina Leone ( Leonardo ) : “Il CTNA sarà impegnato nella missione di sviluppare innovazione, che ci aspettiamo sarà fortemente sostenuta attraverso gli strumenti che il Governo deciderà di mettere in campo per poter uscire dalla crisi dovuta al COVID.” La Leone ha poi sottolineato che il CTNA sta aggiornando il piano triennale “affinché possa meglio rispondere alle esigenze della filiera, che in questo momento sta soffrendo di un’importante riduzione del fatturato dovuta alla crisi del trasporto aereo, focalizzando gli sforzi nell’esplorare le opportunità che la digitalizzazione può offrire al nostro comparto. In Italia, il settore aerospazio, Difesa e Sicurezza attiva un fatturato di oltre 13,5 Mld€ (miliardi di euro), e genera occupazione qualificata per 45.000 persone. Considerando l’impatto indiretto e indotto, il comparto mobilita 159.000 occupati.

"Congratulazioni a Cristina Leone", commenta il Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. "La riconferma è il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto e sinceri auguri per il prossimo mandato”.

Il CTNA è un’associazione senza scopo di lucro che aggrega tutti gli attori principali del sistema aerospaziale nazionale: Grandi, medie e piccole aziende, Centri di Ricerca, mondo Accademico, Istituzioni Governative, Agenzie e Piattaforme nazionali, Federazioni di Categoria e Distretti industriali e tecnologici aerospaziali regionali. Il Piano Strategico del CTNA è in linea e si accorda con le politiche europee sull’aerospazio, con particolare riferimento a HORIZON 2020 e in accordo alle visioni strategiche a livello europeo promosse da ACARE e dall’ESA, e riprese a livello nazionale dalle piattaforme ACARE Italia e Spin-IT, rispettivamente per il settore Aeronautico e per il settore Spazio.

L’attività del CTNA è guidata da una serie di obiettivi strategici di alto livello per il sistema aerospaziale nazionale che riguardano la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche nazionali, il potenziamento del sistema di ricerca ed innovazione, lo sviluppo di tutti gli attori industriali lungo la filiera di settore, il rafforzamento della competitività a livello nazionale ed internazionale e la crescita qualitativa e quantitativa dell’occupazione del comparto.

I soci del CTNA sono Aiad, ASI, Avio Aero, Leonardo, Cira, CNR e dodici distretti aerospaziali regionali (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata).

Per ulteriori informazioni vai al sito www.ctna.it