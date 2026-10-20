Completato il progetto di realizzazione della nuova stazione osservativa Matera Satellite Laser Ranging (MSLR): il Centro Spaziale ASI “Giuseppe Colombo” si dota di una nuova infrastruttura per il tracciamento laser dei satelliti, consolidando il ruolo dell’Agenzia nel campo della geodesia spaziale

20 Ottobre 2026

L’Agenzia Spaziale Italiana ha completato con successo il progetto di realizzazione della nuova stazione di Satellite Laser Ranging MSLR, situata presso il Centro Spaziale ASI di Matera.

La nuova infrastruttura utilizza impulsi laser alle lunghezze d’onda di 532 e 1064 nanometri per misurare con elevata precisione la distanza tra la stazione a terra e i satelliti in orbita. Le misure ottenute consentono di determinare e con accuratezza le posizioni e le orbite satellitari e costituiscono una risorsa fondamentale per la geodesia spaziale, disciplina che studia la forma, le dimensioni e le dinamiche della Terra attraverso misurazioni geodetiche di elevata precisione basate sull’impiego di tecnologie spaziali.

Il sistema è stato progettato con un’architettura flessibile, che consentirà di ampliare le sue funzionalità nel tempo, anche in vista di possibili applicazioni al monitoraggio dei detriti spaziali.

Con questa nuova infrastruttura, il Centro Spaziale ASI di Matera rafforza e consolida ulteriormente il proprio ruolo nell’ambito della rete internazionale di stazioni geodetiche, contribuendo alla raccolta di dati di elevata precisione per lo studio e il monitoraggio della Terra.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito di un contratto affidato alla e-GEOS S.p.A., in qualità di responsabile dell’attuazione complessiva. Alla società tedesca DiGOS Potsdam GmbH e stata affidata la fornitura del sistema di controllo.

La nuova stazione è stata installata a marzo 2026 e successivamente sottoposta alle attività di verifica. Con il completamento positivo del processo di accettazione, avvenuto nel luglio 2026, il progetto MSLR ha raggiunto il suo completamento.

La realizzazione della nuova stazione rappresenta un ulteriore investimento dell’ASI nel potenziamento delle infrastrutture per la misura e il monitoraggio di precisione dallo spazio, consolidando al tempo stesso la collaborazione con l’industria nazionale