Online - venerdì 30 ottobre 2026 | dalle ore 11:15 alle ore 12:15

02 Ottobre 2026

Studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado incontrano online l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti. Per partecipare, invia le domande entro lunedì 19 ottobre 2026.

L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Esero Italia

 

Come si svolgerà l’incontro?
L’incontro si aprirà con una presentazione dell’astronauta ESA Samantha Cristoforetti per un racconto della sua esperienza. Samantha sarà poi a disposizione per rispondere ad alcune domande selezionate tra quelle inviate preventivamente dalle scuole. Verso la fine dell’incontro Samantha risponderà anche ad alcune domande della chat live di YouTube.

Vuoi proporre una domanda all’astronauta ESA Samantha Cristoforetti? Compila il modulo MachForm al link sottostante.


LINK: https://www.esero.it/machform/view.php?id=195254

Nota bene: verranno selezionate per il Q&A solo alcune tra le domande proposte, scelte in base all’originalità e al tempo a disposizione. Per motivi tecnici e di privacy, le domande verranno lette dai moderatori dell’incontro.

IMPORTANTE:

Ogni docente può inviare domande per un massimo di due classi.

Per maggiori informazioni: comunicazione@esero.it

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026

ESERO Italia Open Day Nazionali 2026 ‣

Porta lo spazio nella tua scuola: tre appuntamenti online dedicati a insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado per scoprire tutte le opportunità educative offerte da ESERO Italia MORE...

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2026

Vent’anni di ESERO: due decenni di innovazione educativa attraverso lo spazio ‣

Il network ESERO compie vent'anni di attività MORE...

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026

Destinazione ASI: approdano a Roma i finalisti della Maratona per lo Spazio ‣

Il 29 maggio dalle ore 9:00 presso la sede dell'ASI MORE...

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026

Live online Q&A con l’astronauta Luca Parmitano ‣

Online · lunedì 4 maggio  ore 11.15-12.15. Iniziativa rivolta a scuole primarie e secondarie di I e II grado · Iscrizioni entro mercoledì 29 aprile MORE...