Online - venerdì 30 ottobre 2026 | dalle ore 11:15 alle ore 12:15

02 Ottobre 2026

Studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado incontrano online l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti. Per partecipare, invia le domande entro lunedì 19 ottobre 2026.

L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Esero Italia

Come si svolgerà l’incontro?

L’incontro si aprirà con una presentazione dell’astronauta ESA Samantha Cristoforetti per un racconto della sua esperienza. Samantha sarà poi a disposizione per rispondere ad alcune domande selezionate tra quelle inviate preventivamente dalle scuole. Verso la fine dell’incontro Samantha risponderà anche ad alcune domande della chat live di YouTube.

Vuoi proporre una domanda all’astronauta ESA Samantha Cristoforetti? Compila il modulo MachForm al link sottostante.

Nota bene: verranno selezionate per il Q&A solo alcune tra le domande proposte, scelte in base all’originalità e al tempo a disposizione. Per motivi tecnici e di privacy, le domande verranno lette dai moderatori dell’incontro.

IMPORTANTE:

Ogni docente può inviare domande per un massimo di due classi.

Per maggiori informazioni: comunicazione@esero.it