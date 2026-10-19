In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, invitiamo studentesse e studenti a unirsi al team che riporterà sulla Terra l’astronauta intrappolato sulla Luna

19 Ottobre 2026



Laboratorio online – mercoledì 16 dicembre 2026 – clicca qui per accedere al MachForm – iscrizioni entro l’11 dicembre 2026

Un astronauta in orbita lunare è in difficoltà. L’unica speranza? Una missione di soccorso coordinata direttamente dalla Terra… e i protagonisti siete voi! Studenti e studentesse da ogni angolo d’Italia sono chiamati a unirsi in team per affrontare una sfida mozzafiato in pieno stile Apollo 13: aiutare l’astronauta a effettuare un allunaggio di emergenza, sopravvivere sul suolo lunare, cercare risorse e ripartire verso casa… utilizzando solo materiali di fortuna e tanto ingegno.

A chi è rivolto:

Alle classi di scuola secondaria di primo grado e ultimi due anni della scuola primaria e ai loro docenti. Il laboratorio coinvolge un intero gruppo classe.

Durata:

2 ore, scuola secondaria di primo grado dalle 10.00 alle 12.00, ultimi due anni della scuola primaria dalle 14.00 alle 16.00

Obiettivi della missione:

– collaborare come un vero equipaggio spaziale

– risolvere problemi complessi con creatività e pensiero critico

– costruire, smontare, provare, sbagliare e riprovare: è la filosofia del Tinkering

Requisiti tecnici:

– connessione internet stabile (il collegamento avverrà tramite piattaforma google meet)

– videocamera o web cam con microfono e casse

– materiali e strumenti

Materiali e strumenti necessari:

– palloncini

– stuzzicadenti

– elastici

– bottiglie di plastica con tappo grande e piccole

– carta stagnola

– sacchetti plastica

– cartone/cartoncini

– piatti (plastica, carta)

– mollette da bucato

– carta forno

– gomitoli di lana

– spago

– rotolini carta igienica/scottex

– spugnette

– clips/puntine

– tappi sughero

– pasta secca di vari formati

– una o due uova fresche

– sacchetto gelo

– carta velina

– fascette

– forbici

– scotch

– nastro adesivo/isolante

– colla a caldo

– righello

– metro da sarta

Non è obbligatorio avere tutto il materiale in elenco, ma la lista è funzionale alla buona riuscita dell’attività Tinkering (vedi sotto). Può essere integrata con materiali e strumenti simili.

Che cos’è il Tinkering:

Il metodo Tinkering è un approccio educativo basato sull’apprendimento attraverso il fare, la sperimentazione e il gioco creativo con diversi materiali e tecnologie. Il termine “tinkering” deriva dall’inglese e significa “armeggiare”. In un laboratorio tinkering si impara facendo. L’apprendimento avviene senza un preciso obiettivo iniziale, ma costruendo oggetti e prototipi, attraverso un approccio esplorativo: non si parte dalla teoria, ma si scoprono concetti e si acquisiscono competenze attraverso la pratica. La creatività e il problem solving sono parte fondamentale del processo, così come l’errore: sbagliare infatti è una tappa naturale e utile per l’apprendimento.

Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” sarà il centro di controllo della missione, mentre le classi da remoto lavoreranno come team operativi per superare ogni sfida.

È il momento di pensare come ingegneri, agire come astronauti e sognare come esploratori dello Spazio. Accettate la sfida?