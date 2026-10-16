30 ricercatori e professionisti provenienti da diversi paesi europei stanno partecipando al primo corso intensivo internazionale di telerilevamento iperspettrale organizzato da ASI, ROSA e DLR a Sinaia, in Romania

16 Ottobre 2026

E’ in corso di svolgimento la Scuola Autunnale Iperspettrale del progetto europeo Horizon Europe “Reaching Excellence in Hyperspectral Remote Sensing” (EXPERT), organizzata dal 12 al 16 ottobre 2026 dall’Agenzia Spaziale Romena (ROSA), con la collaborazione e il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR).

La Scuola Autunnale ha l’obiettivo di formare la nuova generazione di ricercatori ed esperti di analisi di immagini ottiche iperspettrali di osservazione della Terra (OT), per finalità di monitoraggio ambientale e applicazioni che spaziano dall’agricoltura all’esplorazione mineraria, fino alla tutela del patrimonio culturale.

Le tecnologie OT iperspettrali sono in una crescente fase di sviluppo. Allo stesso tempo, però, richiedono un investimento nella formazione di personale qualificato che possa mettere a frutto i dati satellitari e le misurazioni raccolte a terra. Il processo di costruzione delle competenze professionali (capacity building) si rende necessario soprattutto in quelle aree geografiche dove le competenze sono ancora isolate e sporadiche.

A tale scopo, a seguito di processo selettivo, sono stati ammessi 30 partecipanti provenienti da università, centri di ricerca e aziende di diversi paesi europei, fra cui Romania, Italia, Polonia, Moldavia e Bulgaria.

Foto di gruppo con gli organizzatori e docenti di ASI, ROSA e DLR e i 30 partecipanti al corso.

La scuola combina lezioni frontali, esercizi pratici, sessioni guidate di elaborazione di immagini delle missioni satellitari iperspettrali del recente passato, come Hyperion, e attualmente operative come PRISMA ed EnMAP del DLR. Inoltre, una giornata è dedicata all’acquisizione di misure spettroscopiche di campo a supporto delle attività di validazione.

“La Scuola Autunnale Iperspettrale è la prima nel suo genere nel panorama internazionale - dichiara Deodato Tapete, Primo Ricercatore e Responsabile ASI del progetto EXPERT - Nel corso di questi cinque giorni, i partecipanti hanno modo di vedere tutta la filiera sperimentale e analitica, dall’acquisizione dei dati satellitari, alla loro elaborazione ed estrazione di parametri e mappe tematiche, sino alla validazione a terra. Inoltre - prosegue Tapete - è da sottolineare che, all’offerta formativa, non contribuiscono solo docenti di provata esperienza, ma anche i ricercatori di ROSA. Dopo essere stati formati da ASI e DLR negli scorsi due anni, oggi il personale tecnico di ROSA mette a servizio le nuove competenze acquisite nel campo del telerilevamento iperspettrale a favore di giovani ricercatori”.

Alla Scuola ha preso parte come docente anche Giacomo Lazzeri, ricercatore a tempo determinato sul progetto EXPERT. Giacomo ha illustrato HyperCoreg, la pipeline automatizzata e completa per la coregistrazione geometrica di immagini iperspettrali PRISMA ed EnMAP rispetto a dati di riferimento Sentinel-2.

HyperCoreg è stato sviluppato dal Team ASI e da José Antonio Gámez García, studente su borsa ASI del Dottorato Nazionale di Osservazione della Terra (DNOT), presso Sapienza Università di Roma. HyperCoreg è stato pubblicato in un recente articolo su rivista scientifica internazionale e reso disponibile ad accesso pubblico per la comunità utente.

Per maggiori informazioni sul progetto europeo EXPERT, finanziato dalla Commissione Europea (Grant Agreement n. 101160059), visitare questa pagina.