In agenda il ministro Urso ha incontri con commissario Kubilius, il direttore generale dell’ESA e 5 ministri. Con Baptiste prevista la firma di due accordi industriali. L’Agenzia Spaziale Italiana è rappresentata dal commissario straordinario ambasciatore Cospito

09 Settembre 2026

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, sen. Adolfo Urso, è a Parigi, dove rappresenterà il Governo italiano, su delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’International Space Summit (Sommet International sur l’Espace), in programma oggi e domani, 9 e 10 settembre, al Grand Palais. Con il Ministro anche l’ambasciatore Mario Cospito, commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e il generale Franco Federici, consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (COMINT).

Copresieduto da Francia e Germania, l’International Space Summit riunirà, nella sua prima edizione, quasi 120 delegazioni straniere e rappresentanti dell’industria e della ricerca per un confronto internazionale sul futuro dello spazio: sicurezza, sviluppo della space economy, uso responsabile ed esplorazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’autonomia e alla competitività europea nello spazio, temi al centro di cinque delle sette dichiarazioni che saranno presentate al vertice.

In questo quadro, la partecipazione del ministro Urso al Summit, alla guida della delegazione italiana, punta a rafforzare la cooperazione europea e a valorizzare il contributo della filiera nazionale, rappresentata ai lavori anche da Leonardo, Avio, Thales Alenia Space Italia e Leaf Space.

Nel pomeriggio di oggi Urso interverrà al Summit sui temi della competitività e della New Space economy. In serata parteciperà alla sessione ESA-UE con il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, anche in vista della Conferenza ministeriale ESA di medio periodo, prevista a Roma il 15 dicembre. La preparazione della Conferenza sarà anche al centro dell’incontro con il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher.

Domani il ministro prenderà parte alla sessione di alto livello con i capi di Stato e di governo, aperta dagli interventi del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nell’ambito della due giorni sono previsti per Urso appuntamenti con il ministro francese dell’Istruzione superiore, della Ricerca e dello Spazio, Philippe Baptiste, la ministra tedesca della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio, Dorothee Bär, la ministra norvegese del Commercio e dell’Industria, Cecilie Myrseth, il ministro ungherese della Scienza e della Tecnologia, Zoltán Tanács, e la ministra giapponese responsabile delle politiche spaziali, Kimi Onoda.

Con Baptiste, Urso parteciperà alla firma di due accordi industriali che coinvolgono imprese italiane. L’appuntamento si inserisce nel fitto dialogo sulle politiche spaziali tra i due ministri, che si sono già incontrati sette volte in pochi mesi, l’ultima al Centro Spaziale del Fucino. Al centro della cooperazione tra Italia e Francia, la partecipazione italiana a IRIS² per le comunicazioni satellitari sicure, la complementarità dei lanciatori Ariane e Vega, l’osservazione della Terra e l’esplorazione spaziale.